¿Cómo manejar las broncas familiares durante la pandemia?

Durante la cuarentena por el nuevo coronavirus, 8 de cada 10 personas en España dicen que sus relaciones familiares han cambiado.

De hecho, la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) detectó mayores índices de divorcio en España que generalmente aumenta después de las vacaciones de verano y diciembre. Ahora con la pandemia se espera lo mismo, incluso detectaron una gran cantidad de peticiones para bajar el dinero en las pensiones alimenticias, debido a la baja de ingresos que reciben los padres.

En México, la UNICEF denunció un aumento de violencia doméstica contra niños y adolescentes.

En China, los trámites de divorcio aumentaron como nunca antes.

Para los que durante la contingencia han tenido que soportar conflictos familiares entre hermanos, padrastros vs hijastros, el ex que no se ha ido de casa o incluso parejas que se la viven peleando.

Juan Pablo Arredondo les va a decir cómo aprovechar este tiempo juntos para manejar esas relaciones difíciles y no dejar que las emociones de la cuarentena empeoren las cosas.

Las relaciones familiares han sufrido un duro golpe con la pandemia. Cualquier conflicto que se visualizara incluso menor, se están convirtiendo en verdaderas batallas.

Si de por sí las situaciones familiares son conflictivas en el día a día, con el encierro se han agudizado, sobre todo aquellas relaciones que suelen ser difíciles en sí mismas. Las de los hermanos. Los padrastros, hijastros, las parejas con problemas previos, etc.

Tan sólo en el Foro virtual sobre violencia familiar, se señaló que al aumentar el número de personas desempleadas debido al COVID 19, se deterioró la salud mental de los padres y como consecuencia se está ejerciendo mayor violencia en los menores.

Por su parte la Red por los Derechos de la Infancia, dijo que la violencia y los conflictos familiares ya estaban antes de la pandemia, pero se han agudizado por el encierro.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que las personas intolerantes manifestaran más conflicto por el confinamiento.

El hogar ha dejado de ser un espacio de bienestar, calma y tranquilidad. Ahora también es un espacio de conflicto y tensiones.

La gente más prudente lo soportará, pero muchas personas tendrán dificultades para contener sus emociones”.

Las personas agresivas no se relajan en entornos cerrados. Todo lo contrario.

Estrategias para manejar las relaciones difíciles:

Ponernos en el lugar de el otro: empatía.

Respetar la intimidad y el espacio del otro.

Ser respetuosos y mantener las formas adecuadas.

Ser asertivos y utilizar palabras de habilidades sociales básicas.

Ser pacientes y tolerantes

Estimular y entrenar habilidades sociales alternativas a la agresión

Reforzar y exigir requisitos básicos de convivencia y hacerlos valer.

Obediencia, respeto, responsabilidad, cooperación y consideración

Respeto. Donde y cómo sea.

¿Cómo transitar los conflictos familiares: a través de 5 requisitos?

Disposición

Apertura

Negociación

Acuerdos

Compromiso

Moraleja en esta pandemia

-Cambiar el conflicto y la afectación, por oportunidad

-Reducir el hacer y centrarse en el ser y en el estar