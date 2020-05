Gimnasios al final, como si fueran bares: Nelson Vargas

Nelson Vargas, vocero de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, A. C. (AMEGYC), rechazo la decisión del gobierno de dejar hasta el final la apertura de gimnasios y espacios deportivos, “nos mandaron a la última categoría como si fuéramos bares”

“Sabemos que es importante como industria que no tronemos y eso es lo que está pasando”, así lo señaló el empresario deportivo en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, en donde dijo que “lo sensato es que la gente no deje de ir a hacer ejercicio, ya no es posible vivir sin una buena alimentación y actividad permanente”

Aseguró que la Asociación conformada por más de 13 mil clubes ha presentado un protocolo de sanidad y afirma que “no hay una estadística de que en los gimnasios se contagien”

Estamos capacitando al persona para cumplir con los protocolos, estamos conscientes de que es nuestra responsabilidad cuidar la sana distancia, pero afirmó que en otras partes los gimnasios es lo primero que se reactiva pues a nivel mundial, dijo hay 80% de estos espacios dando servicio.

Y aseguró “estamos a punto de quiebre”, pues la mayoría de los locales pagan renta” por lo que espera se reconsidere la decisión, pues aseguró que la mejor medicina para evitar enfermedades es el ejercicio.