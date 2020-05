El tiempo libre que era un cobijo, se va volviendo un desafío: Mastretta

Quisiera acompañar a los que están solos con mi voz, así lo afirma la escritora Ángeles Mastretta desde su confinamiento en el que reconoce “hemos tenido más suerte que otros”.

En "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, relata que al inicio se descubrió disfrutando de “la soledad, la falta de demandas, esta soltura me pareció una maravilla, todo era presente y lo que veía a mi alrededor lo veía por primera vez… pero pasa un mes y pasa otro y el tiempo libre que era un cobijo se va volviendo un desafío”.

La autora de “Yo misma” comparte que tiene un libro pendiente que viene postergando; reconoce que el tiempo libre se le ha vuelto una amenaza y ahora no tiene pretexto para no escribir.

Para lo que sí encontró pretexto asegura, fue para no salir a ayudar “tengo 70 años, nadie me puede ver como una egoísta, porque soy una pobre viejita…Pensé que me quedaba media vida por delante, pero me tengo que apurar a hacer lo que tenía planeado para los siguientes dos mil años”.

Mastretta asegura que a pesar de la tecnología y las largas horas de charla extraña a sus hijos y hermanos, pero ha recuperado los sueños porque duerme más. “Despierto con la sensación de que abracé a Catalina y que Mateo viene al jardín”.

Ángeles Mastretta afirma que tenemos la necesidad de la piel de los demás, pero reconoce la fortuna de vivir con un hombre conversador y asegura que la alegría es un modo de vivir aún dentro de la pandemia.