Nunca se había tenido una vacuna en tan corto tiempo: Carlos del Río

Nunca se había alcanzado una vacuna en tan corto tiempo, así lo afirmó el doctor Carlos de Río, profesor de la Universidad Emory en Atlanta quien reconoció la importancia de la colaboración internacional para salir de la pandemia.

El especialista afirmó que hay gran interés en tener una vacuna, pues a la fecha en sólo 65 días se tiene una en la fase de aplicación. Afirmó que el interés en las compañías ha dejado 8 estudios clínicos entre ellos el de la compañía Moderna que se encuentra en fase 1 es decir el momento de aplicarla en un grupo de humano de 45 elementos teniendo 8 con buenos resultados.

El doctor dijo que será en el mes de julio que empieza la fase de eficacia mediante un estudio será aplicada a 30 mil individuos, 15 mil tendrán la vacuna y otros 15 mil un placebo, tras lo cual la FDA daría su aprobación; sin embargo aclaró esto va a llevar su tiempo pero, es un rayo de luz en el camino.

Del Río resaltó la importancia de la colaboración en las investigaciones a nivel internacional que ha sido sin precedentes, como en el caso del Remdesivir, en el que participó México. Y en este caso es algo sin precedente en solo 65 días se logró tener una vacuna que podría pasar a la siguiente fase, sin que hasta el momento tenga reacciones adversas.

El especialista criticó al presidente de Estados Unidos, quien ha declarado que toma hidroxicloroquina de manera preventiva; pues afirmó que este medicamento no debe ser tomado fuera de estudio médico que además de ser un medicamento importante para las personas con lupus, tomarlo sin prescripción es correr un riesgo. Y en el caso del presidente señaló que de nada sirve tomar el medicamento si no usa un cubrebocas no tiene caso.

Lo que mejor funciona dijo es lavarse las manos, y quedarse en casa.