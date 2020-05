¿Los gatos pueden contagiarse de coronavirus?

Los gatos pueden infectar a otros gatos con coronavirus, pero es posible que no tengan ningún síntoma.

De acuerdo a diferentes estudios los gatos, grandes y pequeños, pueden contraer el COVID19. Pero los expertos dicen que no hay evidencia de que los felinos estén contribuyendo a la propagación del covid-19.

Sobre el estudio

En un estudio publicado en el The New England Journal of Medicine los investigadores infectaron a tres gatos y descubrieron que todos ellos eliminaron el virus después de tres días. Cuando los gatos infectados se unieron con los sanos, alojados juntos durante unos días, los gatos sanos también tuvieron el virus.

El equipo detrás del nuevo estudio, dirigido por el experto internacional en virus Yoshihiro Kawaoka de la Universidad de Tokio y científicos de la Universidad de Wisconsin, dijo que se necesita más investigación para comprender mejor si los gatos también pueden transmitir el virus a los humanos. Hasta ahora, no hay evidencia de que puedan.

“Dada la necesidad de detener la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 a través de varios mecanismos… se necesita una mejor comprensión del papel que pueden desempeñar los gatos en la transmisión del SARS-CoV-2 a los humanos”, escribieron en una carta al New England Journal of Medicine.

Por su parte, la Asociación Americana de Medicina Veterinaria dijo que sólo porque un animal pueda ser infectado deliberadamente en un laboratorio "no significa que contraerá el virus con la misma facilidad en condiciones naturales".

¿Podemos contraer el virus por nuestras mascotas?

La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria dice que la nueva investigación se realizó en un laboratorio, y no está claro si los gatos pueden infectarse tan fácilmente en el mundo real.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC) recomiendan limitar las interacciones entre las mascotas y las personas o animales fuera del hogar.

Recomendaciones

· Trata a las mascotas como si fueran otro miembro de la familia para protegerlos de una posible infección

· Mantén a los gatos en el interior de casa siempre que sea posible

· Pasea a los perros con una correa, manteniendo una distancia de al menos dos metros de otras personas y animales.

· Mantén a los perros lejos de los lugares públicos

· Si alguien está enfermo con COVID-19, ya sea sospechoso o confirmado, lo mejor es que otro miembro del hogar cuide las mascotas.

· Si eso no es posible, hay que asegurarse de lavarse las manos antes y después de cualquier interacción.

Y cuando las personas están enfermas, deben evitar acariciar o acurrucarse con sus mascotas, y evitar ser besados o lamidos por ellos.