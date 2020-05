Mamás mexicanas en el mundo sobreviviendo a la cuarentena

Doris de León – TAIWÁN

Tiene 38 años

Puericulturista, ahora dedicada al hogar

Tiene dos niñas de 6 y 9 años

En Taiwán, la señal de alerta empezó el día 31 de Diciembre 2019 aunque no ha habido como tal un aislamiento total como en otros países. En febrero fue cuando ya anunciaron que los niños y los que y los que era no era necesario se quedaran en casa, esto duro un mes aproximadamente.

Ha habido un total 440 personas contagiadas

349 han sido importados

55 locales

36 de militares de un buque marino

7 fallecidos

Llevan 30 días consecutivos sin contagios locales

Vive en Taiwán desde hace un año.

En febrero se suspendieron las clases de todos los niveles

Evitaron lugares cerrados y concurrido como los supermecados

En aislamiento “total” sólo estuvieron por 2 semanas aprox. Después entraron a trabajar todos normal usando cubrebocas y cada lugar tenía sus medidas de prevención: chequeó de temperatura frecuente, dispensadores de alcohol para desinfectarse las manos, siempre tomando distancia.

En febrero los niños se quedaron en casa por 5 semanas más, tomando clases “online”. Recibían sus actividades por día o por semana.

La primera semana iba bien pero después iban aumentando los trabajos hasta el punto que ya los niños se estresaban.

Al entrar a la escuela tomaron y siguen tomando todas las medidas prevención.

Usar cubre bocas todo el tiempo en la escuela (excepto a la hora de comer, comen terminan y vuelven a usar su cubrebocas)

Checan temperatura 3 veces al día ( al llegar a la escuela, antes de comer y al final de las clases.)

Desinfectar las manos constante. (al llegar a la escuela, después de ir al baño, antes de comer, y al final de las clases.

Les colocan un sello en las manos para confirmar que pasaron todas las medidas de prevención y así también se dan cuenta si están lavando constantemente las manos.

El gobierno manda las mascarillas a las escuelas para todos los días para los niños. (Escuelas públicas solamente)

Los guantes y gel antibacterial no fueron recomendados por el gobierno, lo que usan para desinfectar es alcohol.

Los guantes solo los usan los que manipulan alimentos o las cajeras de los supermercados.

Sus hijas terminan la escuela el 22 de Mayo, antes del mes de mayo se les mandó un mail por medio de la escuela y del gobierno para avisarles que no pueden salir del país antes de julio o nuevo aviso.

Si llegaran a salir, los niños no podrán regresar a clases del próximo ciclo escolar.

En Taiwán se multa a la persona que NO use el cubrebocas en todos lados que no sea su casa.

NORUEGA – BÉLGICA

Mariana Camacho Largo

Tiene 34 años

Trabaja en una galería

Adoptó a la hija de su esposo, Thea, con Síndrome de Down

8157 casos confirmados

7114 recuperadas

228 muertes

La reapertura de la vida pública será en tres fases hasta mediados de junio:

Desde el lunes 11 de mayo las escuelas y otros centros de enseñanzas se abrieron a todos los cursos, pero no las universidades.

Desde el 1 de junio, se abrirán terrazas de restaurantes y cafés que no vendan comida, así como los parques de atracciones.

Desde el 15 de junio se permitirán eventos de hasta 200 personas, se abrirán los gimnasios y piscinas y se permitirá el deporte de élite.

Las fronteras se mantienen cerradas a extranjeros sin permiso de residencia y siguen desaconsejando los viajes no imprescindibles fuera del país.

La cuarentena inició el 13 de marzo con un aviso de que las escuelas se cerraban por completo.

En todo momento se ha recomendado quedarse en casa, pero no han sido tan estrictos como en otros países

La cuarentena ha sido quedarse en casa pero sí se puede salir al trabajo si es necesario hacerlo.

Están cerrados lugares concurridos como cines, bares o restaurantes, excepto para take a way.

En abril se anunció que los de jardines de niños podían volver a la escuela y posteriormente los niños de 1 hasta 4to grado. La incorporación ha sido poco a poco. Pero ha sido dificil controlar que los niños no entren en contacto con los demás.

Los niños han vivido la cuarentena de una manera no tan extrema, sí pueden reunirse máximo 4 niños de su mismo círculo inmediato o familiar, pueden jugar en las áreas de juego y regresando a casa tienen que lavarse.

La educación ha sido a distancia y en el caso de Thea que es una niña con Síndrome de Down, los maestros visitan a los niños, dejan ejercicios y hacen la tarea con ella.

No ha habido paranoia, pero también ha habido gente que le vale y sale.

Los niños colorearon arcoiris y los pegaron en las ventanas con la frase de “todo va a estar bien”, para mandar un mensaje de optimismo.

Aquí los niños son prioridad, el sistema de salud los cubre por completo.

Todos los niños han tenido la misma educación y las mismas atenciones.

Cinzia Sama – ITALIA

Tiene 46 años

Profesora de preparatoria

Tiene dos hijos: niño de 10 y una niña de 7 años

En Italia

La cuarentena inició el 10 de marzo

Hasta la fecha hay aproximadamente 30,560 muertos

Más de 53,500 casos de contagio

El 18 de mayo empezará la reapertura de restaurantes, bajo ciertas reglas. Así como los entrenamientos de equipos

Ha sido difícil porque nadie estaba preparados para el encierro.

El primer contagio fue a finales de febrero y a la semana, inicios de marzo cerraron las escuelas y museos.

Las clases han sido online, cada escuela se ha organizado por su cuenta pero sí se ha dado seguimiento a los alumnos.

Si una familia necesitaba computadora o tablet, así como internet, la escuela se los proporcionaba a través de la policía.

Desde el 3 de marzo ya no podían salir, solamente los adultos para algo importante como consultas médicas o ir al mercado.

Se ha sentido afortunada porque tiene jardín y sus hijos pueden salir, pero hay familias que no tiene acceso ni a un balcón.

En la fase 2, a partir del 5 de mayo ya se puede salir con mascarillas, con guantes, al igual que los niños aunque no pueden usar las áreas de juego.

Ya no hay límite de distancia para salir con los niños aunque tampoco se recomienda salir de la región

Han mantenido ocupados a los niños con actividades en casa, ejercicios y etc

Ha sido difícil porque ya llevan dos meses encerrados.

Aún no se sabe cuándo acabará la cuarentena como tal y se habla de que todavía es falta una fase más para poder superarlo.

Lo que es casi un hecho es que no terminarán el curso escolar con clases presenciales.

Del 8 de junio hasta septiembre son vacaciones y se dice que incluso regresando a clases no será presencial.

En Italia se está invirtiendo desde hace muchos años en el Plan Nacional Digital donde se lleva mucha tecnología a las clases y se aprovechan las plataformas para que los niños tengan clases adecuadas y actualizadas.

Hay muchos que critican al gobierno por las acciones que están tomando, como el seguir manteniendo a la población en casa.

Cinza cree ha sido una buena solución, pero muchos italianos creen que es una exageración.