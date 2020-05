Estamos a la mitad de la curva epidémica: Hugo López-Gatell

Todavía nos falta la mitad de la curva epidémica, lo que estamos viviendo es la máxima transmisión del virus que causa COVID-19 y por lo tanto sigue vigente la Jornada Nacional de Sana Distancia, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el funcionario detalló que no se debe perder de vista que la reducción de la frecuencia de casos podría ser más lenta que la de subida, tomando en cuenta la experiencia de otros países.

Respecto a la inquietud que genera que el 30 de mayo termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, el subsecretario Hugo López Gatell explicó que se trata de una fecha referencial que no significa que nos quedaremos sin medidas de seguridad sanitaria, sino que debido a que la transmisión está muy bien identificada es posible quitar las medidas en algunas localidades con índices de transmisión menores, mismas que se mantendrán en aquellas que tengan una alta intensidad de transmisión.

Sobre las dudas que han surgido respecto al modelo para medir la intensidad de la propagación, el funcionario reiteró que entre varios de ellos se utiliza la predicción matemática que forma parte de los modelos contemporáneos de vigilancia epidemiológica, donde se documentan los casos graves al 100% para vigilar la suficiencia del sistema de atención médica para dar cobertura a los distintos casos, en especial a los más graves.

Tras descartar que necesariamente se llegue al 100% de ocupación de camas hospitalarias en la Ciudad de México, el funcionario dijo que está enfocado en lo técnico, que es la misión que le ha sido encomendada, y respeta la pluralidad de voces y opiniones, por lo que no toma nada de manera personal.

Acerca de su popularidad y el peso de la música en su vida, Hugo López-Gatell dijo que interpreta la popularidad como un interés sobre un tema que debe ser tratado socialmente y detalló que aunque en la secundaria y preparatoria estuvo en un grupo de rock progresivo con personas que hoy son prominentes músicos de la Gusana Ciega y Santa Sabina, él fue el único del grupo que no se dedicó a la música "La música me sigue gustando no creo haber tenido el talento necesario para dedicarme a ella", finalizó.