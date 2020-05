Despierta, tu ex ya no va a regresar

Aura Medina De Wit, psicoterapeuta, instructora de meditación y autora de los libros: “¿Amor o codependencia?”, “Lo que ellos dicen de ellas”, el más reciente “Crea el espacio para el amor”.

Es un hecho, él ya no es tu pareja. Sécate las lágrimas, escúchanos y encuentra la forma de continuar con tu vida.

La ruptura: Justo se llama ruptura porque se rompió

Si, duele muchísimo, nos duele hasta el alma.. se nos rompió el corazón.

Dices que no te lo esperabas (¿De verdad?) La mayoría de la gente alrededor tuyo lo veía venir

Pero si todo el día te quejabas de él (ella) , ya no le aguantabas.

Algo estaba roto, seguro, por algo se terminó y aunque lo niegues, en el fondo seguro sabes porque sucedió.

¿Qué parte de YA SE TERMINÓ no entiendes?

¿Cómo puede romperse una relación sin previo aviso?

¿De verdad te crees esto? Seguramente hubo muchas señales, incluso quizá pleitos y rupturas anteriores, situaciones difíciles, quejas, demandas, etc.

El problema es que muchas veces no queremos ver y esto nos hace ignorar cada una de las señales, o tener la fantasía infantil que no importa lo que pase, “porque el amor lo puede todo”

¿Y si tengo una razón de peso para llamarle? NO, NO, NO y más NO

Estoy muy preocupada por él y su familia, quiero llamarle para preguntarle cómo van con esto de la Pandemia.

Supe que perdió su trabajo a raíz de esta situación y quiero ofrecerle mi ayuda, o que al menos sepa que me preocupo por él.

Desde que inició la Pandemia, me está buscando para platicar. No me ha pedido que volvamos, pero creo que ya me extraña.

Cuando terminamos me pidió que estuviéramos en contacto. Eso me hace ver que le importo

Es su cumpleaños. Solo quiero felicitarlo

Me pidió ser amigos, quizá si lo intento con el tiempo se dé cuenta que si me quiere.

Tengo una sudadera que se le olvidó en mi casa y sé lo mucho que le gusta, quizá debería llevársela.

Cada vez que sale con sus amigos y toma, me llama para vernos y tener sexo. He escuchado que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad.

Terminar una relación con alguien a quien aún amas es difícil, por decir lo menos, y puede romper hasta el corazón más aguantador.

Es la persona con quien compartiste un tiempo de tu vida, quizá incluso había planes para un futuro juntos y de pronto, un día, desaparece. Y tú tienes que aceptarlo como si fuera algo fácil.

Seguir adelante sola es doloroso, aceptar que los planes, las ilusiones, la relación terminó es algo realmente difícil.

Y es exactamente lo que estás viviendo ahora, digerir la idea que tu ex ya no está interesado en ti.

Todos hemos pasado por esto, y es cierto que al inicio nos rehusamos a aceptar que terminó y seguimos aferrándonos a la esperanza que algo pasará y esa persona se dará cuenta que te extraña, que te ama y un día aparecerá en tu puerta, como película de Hollywood para pedirte perdón y suplicarte que regreses con él

Lo siento, pero voy a romper tu burbuja de fantasía y confrontarte con una verdad dura pero necesaria para liberarte y que sigas adelante.

10 señales de que tu ex salió de tu vida y que no piensa regresar

Evita cualquier comunicación.

Uno de los primeros y más claros signos de que no va a regresar es el hecho que tu ex ha dejado de comunicarse contigo desde que terminaron.

Sea lo que sea, no consigues una respuesta positiva. Es como si él hiciera todo lo posible para no verte o saber de ti, y posiblemente esto es verdad, es justo lo que está haciendo.

Quizá hay una posibilidad, pequeñita, de que me equivoque, pero no lo creo y me atrevo a decirte que simplemente no está interesado en hablar contigo, no quiere saber nada de ti.

Te ha cortado completamente de su vida

Siento ser la que te lo diga, pero está más que claro que te ha dejado en el pasado sin intención alguna de traerte a su presente y menos a su futuro.

Quizá sea lo último que deseas escuchar, pero él no está haciéndose el difícil o intentando que lo persigas, más bien yo diría que está aplicando la regla del No contacto.

Te regresó todas tus cosas.

Cuando te regresa todas tus cosas y pide las suyas, de manera calmada, no en una explosión de emociones, está deliberadamente cerrando las puertas para

Es amistoso

Si tú crees que porque tu ex quiere tener una amistad contigo, eso es una señal de que quiere regresar, puede que sea justo lo contrario.

La amistad con un ex nunca es fácil y solo puede darse cuando ambos ya soltaron resentimientos, expectativas, y el enojo se disolvió.

Por lo que es muy posible que esto signifique que tu ex ya se movió del lugar donde estuvo contigo y ahora se siente indiferente.

Ha dejado de verte como una pareja romántica, quizá respeta todo lo que vivieron juntos, el tiempo que compartieron y no quiere convertirse en un extraño de un día al otro.

Evita a tus amigos y familiares.

Quiere evitar el bombardeo de preguntas sobre su relación y ruptura, evitar que las personas intenten volver a juntarlos, y sobre todo, quiere evitar la posibilidad de encontrarse contigo

No muestra signos de celos.

Si alguien siente algo por ti, nunca podrá soportar imaginarte con alguien más

Si tu ex no trata de evitar que comiences a salir nuevamente.

No le interesa si has seguido adelante.

No tiene ni intención de competir con alguien más

No solo eso: no tiene ningún problema en desearte lo mejor en tu vida amorosa futura

Sin duda, ha aceptado racionalmente su ruptura, y es consciente de que es hora de que ambos continúen viviendo sus vidas.

Sus publicaciones en redes sociales no tienen nada que ver contigo

Cuando alguien está herido, probablemente publicará una canción que sea especial solo para ustedes dos o alguna cita profunda que describa indirectamente su estado mental y emocional, mientras intenta no ser demasiado obvio e intenta mantener su dignidad.

Sin embargo, si esto no lo hace tu ex, es una de las señales más claras de que nunca volverá a ti.

No solo eso: incluso si eliminó todos los rastros que alguna vez exististe en su vida.

No responde a tus señales coquetas

Si por alguna razón tienen que encontrarse y tú te pusiste lo más guapo/ guapa posible, pero si tú ex no hace comentario al respecto, no le mueve, ni nada, es una clara señal de que trata de mantener las cosas oficiales y está pensando de ninguna manera en volver contigo.

Nunca ha hecho un esfuerzo por recuperarte

Mira las cosas de manera completamente honesta, más allá de los sentimientos que tengas por tu ex, si él o ella nunca ha dado una pista de que quiere revivir su relación y en este período de no contacto nunca hizo ningún tipo de esfuerzo para conquistarte de nuevo.

Supongo que es una pastilla difícil de tragar, pero debes entender algunas cosas simples: si alguien te quiere, te perseguirá, y nada evitará que lo haga.

Así que es sencillo, si no está tratando de regresar…. NO VA A REGRESAR

Tiene un nuevo amor

Una de las señales más seguras de que nunca volverá es el hecho de que tu ex está saliendo con otra persona, y está empezando a ponerse serio.

Cuando alguien salta de persona en persona, es una clara señal de inestabilidad emocional

Sin embargo, si tu ex está muy enfocado en alguien, quiere decir que esta persona está más que lista para construir un futuro con alguien más

Sé que probablemente quieras que todo esto sea una mentira, no querrás aceptar las señales de que nunca volverá, pero la dolorosa verdad es que tu ex se ha ido, ¡y debes hacer lo mejor para lograr lo mismo!

Reality Check… guía realista para quienes no quieren ver

• Te puso los cuernos

• Te puso los cuernos con una amiga tuya

• Te hablaba despectivamente

• No le gustaban tus amistades

• Le chocaba tu familia y los criticaba constantemente

• Nunca quería acompañarte a tus compromisos sociales

• Se desapareció del mapa sin decir nada

• Te gritaba enfrente de otras personas

• Te gritaba cuando están solos

• Está casado

• Coqueteaba en frente de ti

• Coqueteaba con tus amigas

• Te mentía

• No te presentaba con sus amigos o familia

• Solo te buscaba cuando estaba tomado y/o para tener sexo