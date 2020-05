No seas irresponsable durante el social distancing

Álvaro Gordoa, consultor en Imagen Pública, rector del Colegio de Imagen Pública.

Proxémica: del latín próximus lo que está cercano, lo que está cerca.

Siempre ha existido, la cuestión es que ahora lo estamos haciendo de manera consciente.

Tipos de distancia que en tiempos actuales es mejor conocida como “Susana distancia”. No es otra cosa que la distancia pública, social, personal e íntima.

1.¿Qué hacer si necesito subir al elevador pero ya hay gente dentro?

Esperar al otro. En este tiempo es lo más común y difícilmente alguien lo verá mal, ya que incluso al ir caminando por la banqueta la gente que viene de frente a ti se baja para no toparse, y está bien.

Si alguien que está dentro no trae cubre bocas o mascarilla, es obvio que no te subirás, incluso si eres tú quien no trae. Aparte que esto va en contra del protocolo en tiempos de COVID.

Si no vas al piso 27, usa las escaleras y así matas dos pájaros de un tiro.

2.Saldré a pasear a Wine y aprovecho para correr mis 5 km.

A nadie le agradará que una de tus gotas de sudor (o algún otro fluido) le caiga en alguna parte del cuerpo y menos por la situación que estamos atravesando.

Cede el paso a los peatones.

Respeta la distancia.

3.Aprovechando que está más cerca ¿no me pasa un paquete de donas de azúcar por favor?

Quienes están saliendo por víveres al súper tienen que ser conscientes que la demás gente también lo hace por necesidad y sobre todo quienes trabajan ahí, por lo tanto, si constantemente escuchas el “sólo se permite el acceso a una persona por familia”, “no se permite el acceso a menores de edad” o el “respete los espacios señalados”…no tienen nada en contra tuya; están haciendo su trabajo y te están cuidando.

Respeta los espacios públicos.

4.Lo sentimos, usted no pasa.

No, no es el cadenero del antro. Si el oficial de la entrada del supermercado te dijo eso, no te está discriminando, te está cuidando.

Recuerda que hay reglas de protocolo que debemos seguir en esta cuarentena y una de ellas es el uso de cubre bocas e incluso mascarilla.

El protocolo se adapta y cambia en cada situación.

5.No sé cómo decirte que…¡necesito mi espacio!

Suena a frase trivial para cortar a alguien pero en estos momentos es vital para preservar nuestra salud.

¿Cómo pedirlo? Lo más sencillo puede ser que tú retrocedas pero si ese no es el caso, recurre a “Susana distancia” o al “Ah claro, para eso están las marcas en el piso”.

6.Pues una carnita asada con los Pérez, al fin que ellos si están respetando la cuarentena.

No es momento de hacer ningún tipo de reunión ni con gente de confianza.

Sé sumamente celoso de tu distancia personal e íntima en estos momentos.