Perder a un colega en línea de batalla te marca por completo: Infectólogo

Perder a un colega en la línea de batalla te marca por completo, así lo manifiesta el infectólogo pediatra, Miguel Ángel Minero, quien vive a diario enfrentando al coronavirus con el temor de perder algún paciente, infectarse o infectar a su familia.

El joven especialista detalló en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco cómo es un día común en la su vida desde que inició la pandemia, “al llegar al trabajo se le proporciona a uno una vestimenta hospitalaria; además de bata guantes, gorro y protección a nivel cara ojos con goggles o mascarilla N95” señala que es un “equipo que no te puedes quitar durante 6, 8 y hasta 12 horas que duran los turnos.

Es equipo que llega a dañar la piel uno se siente sofocado, las áreas cerradas implican más calor e incomodidad”

Afirmó que al tener esta indumentaria no se tiene acceso a celulares, no se puede ir al baño, y en algunas instituciones no se puede comer.

El médico detalla que al inicio de la pandemia se recibía a pacientes en su mayoría adultos mayores; sin embargo actualmente llegan de todas edades niños, jóvenes, adultos e incluso niños de meses de nacidos. Y afirmó que los más graves son los que cuentan con algún antecedente crónico.

Respecto a las agresiones a personal de salud, que afortunadamente no ha sido su caso, dijo que con los nuevos protocolos es casi nula la posibilidad de contagio, a diferencia de otras personas en general; sin embargo reiteró el llamado a quedarse en casa.