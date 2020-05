Twitter no vende cuentas ni automatizaciones: Hugo Rodríguez Nicolat

El director de Políticas Púbicas de Twitter para México y Latinoamérica, Hugo Rodríguez Nicolat dijo que Twitter no vende cuentas ni automatizaciones.

Luego de lo dicho por el presidente López Obrador en relación a pedir transparencia esta plataforma y a Facebook sobre sus cuentas y “bots”, el encargado de las políticas públicas de la firma aseguró en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco que Twitter es una plataforma transparente en la que si hay algún tuit promocionado siempre tendrá la leyenda, pues no recibe dinero para campañas políticas y prohíbe las automatizaciones maliciosas, pues tan sóo en los últimos meses 4 millones de cuentas han sido desactivadas.

Hugo recalcó que “no sólo no son permitidas, son removidas, no hay producto de venta de cuentas”.

Aseguró que durante la pandemia, Twitter se ha encargado identificar fácilmente cuentas de ministerios de salud y de atacar contenidos como “cloro para protegerte del covid-19”

Aseguró que debe ser a terceros y humanos a los que se debe pedir cuentas, pues señaló “si hay grupos coordinados, deben ser humanos y no pagan a Twitter”. No podemos hablar de la transparencia de esas personas pero no trabajan para Twitter.

Aseguró que en materia de transparencia y productos en Twitter cada uno de los que está promocionado tiene la identificación de serlo. Y en su momento se ha capacitado a grupos políticos como en el caso del Senado para conocer la normatividad de la plataforma. En coordinación con la Organización de Estados Americanos, OEA dijo, se ha creado una guía de alfabetización digital y desde finales del 2019 no se admite en Twitter publicidad política.