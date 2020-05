Injusto que el Presidente descalifique en bloque: Ricardo Raphael

No voy a defender a los que recibieron dinero de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que doblaron su voz y se hicieron de negocios, pero que no me pongan junto a ellos; así lo señaló el periodista y escritor Ricardo Raphael en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde refutó al presidente las críticas generalizadas a la prensa.

El académico señaló que hubo colegas que me vendieron su pluma, su voz y su crítica, creyendo que la tiña impuesta no afectaría a los que intentan hacer periodismo y rechazan contundentemente la corrupción.

Aseguró que hay investigaciones y acciones que han puesto en evidencia hechos como la “Casa Blanca” entre otras, por lo que dijo es grave restarles esos logros al periodismo que sumó a la izquierda para crear un cambio en la gente que dijo basta.

Arrebatarnos el milímetro de logro de la prensa para la transformación es ingrato. Afirmó que no es justo que “quien tiene el micrófono más alto nos descalifique en bloque en un acto que limita la libertad de expresión” y señaló “no veo condiciones para dejar de hablar del presidente; él trae un aguijón muy afilado y resulta difícil no atenderlo”.

Y defendió los medios para los que actualmente escribe como son El Universal y Proceso; así como a Reforma, asegurando que cada descalificación la siente cono propia sin que le quede el saco, pues asegura que el presidente está haciendo añicos desde la mañanera a medios sin los cuales México no sería el mismo; por lo que pidió no seguir derribando árboles.