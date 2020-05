Un vistazo al universo de Star Wars

Andrés Vargas “Ruzo”, productor en sonoropodcast.com, una nueva empresa internacional dedicada a la producción, publicación y promoción de podcast en español.

May the 4th be with you

¿Qué tiene que ver el 4 de mayo con Star Wars?

“Que la fuerza te acompañe” (“May the force be with you”) es una de las frases más famosas en el universo de Star Wars y quizá una de las líneas más recordadas en la historia de la cultura popular.

En inglés, la primera parte de la oración rima bien con la fecha 4 de mayo: “May the fourth”, “May the force”, por lo que algunos fans aprovecharon el juego de palabras para celebrar su entusiasmo por Star Wars los días 4 de mayo.

¿Es una celebración oficial?

La primera vez que un grupo de fans se reunió de manera masiva para ver las películas en un maratón de 4 de mayo, fue en un cine independiente de Canadá en 2011.

Millones de personas fueron inspiradas por ese acontecimiento y la celebración individual se convirtió en un festejo global y eventualmente oficial, es decir, con la participación de los creadores y canales oficiales de Star Wars.

¿Qué se hace en el “May The 4th”?

Ver las películas o series de televisión, leer los libros e historietas, jugar alguno de los videojuegos, disfrazarte o usar la playera de tu personaje favorito y reunirte con personas que entienden la trascendencia de Star Wars.

Siempre es un buen momento para desearle buena suerte a alguien, pero el 4 de mayo se dice con una carga fantástica y llena de buena onda: Que la fuerza te acompañe.

George Lucas, EL CREADOR

¿Quién es George Lucas?

George Lucas condensó la idea de Star Wars: guionista y director de la primera película de la franquicia en 1977. Lo podemos contar con tres escenas de su vida:

George Lucas es un niño fascinado por las aventuras de Flash Gordon en televisión, las historietas de ciencia ficción y las carreras de autos. En 1955 asistió a la inauguración del primer parque de diversiones de Disney, sin saber que dentro de 50 años esa misma compañía le compraría su productora Lucasfilm, por 4 mil millones de dólares.

George Lucas es un joven director, miembro de una pandilla de cineastas que está cambiando la historia del cine en la década de los 70: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma y Steven Spielberg. Lucas es el bicho raro, pues mientras sus amigos están contando historias de calles peligrosas, mafias, venganza o tiburones asesinos… George está tratando de sacar adelante un proyecto de aventuras en el espacio.

George Lucas es un empresario y filántropo (evidentemente millonario) que está construyendo el Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles, California. El museo celebrará las grandes historias contadas a través de ilustraciones, fotografías, cine y arte digital. Todos los asistentes podrán explorar el linaje de las grandes historias para saber de dónde viene su inspiración y, con suerte, ser inspirados para crear la siguiente gran aventura.

Star Wars: una película independiente

¿Qué historias inspiraron Star Wars?

Como en cualquier gran obra, es difícil identificar una sola fuente de inspiración en Star Wars. Algunas fueron evidentes desde el principio, como las aventuras de Flash Gordon, los samurai de Kurosawa o El Rey Arturo.

Star Wars tiene muchísimas referencias al mundo que la precede, pero al mismo tiempo tiene un estilo tan original y “pegajoso”, que cualquier película de aventuras fantásticas en el espacio después de ella: o le rinde homenaje o vive a su sombra.

¿Por qué se pensaba que Star Wars no iba a funcionar?

Star Wars está tan establecido en la cultura popular hoy en día, que cuesta trabajo pensar que alguna vez fue un proyecto “indie” que no tenía el apoyo de ningún directivo de Hollywood. Ni siquiera los amigos de Lucas (ni su esposa) le veían futuro a su ópera espacial. Recordemos que sus compadres estaban haciendo Taxi Driver, El Padrino, Carrie, o Tiburón.

¿Cómo se logró la producción de Star Wars?

El único de los amigos de Lucas que lo apoyó durante todo el proceso de la primer película fue Steven Spielberg (con quien más tarde desarrollaría la franquicia de Indiana Jones).

Lucas formó su propia compañía de efectos especiales (Industrial Light & Magic) para poder lograr su visión y consiguió un presupuesto de 8 millones de dólares (que al final resultaron siendo 11) para poder producirla.

George tampoco tuvo el mejor apoyo para la promoción de la película, él mismo tuvo que ingeniarse una forma de hacerle ruido a la película y decidió hacerle publicidad en convenciones de cómics y juguetes, entendió el tamaño del mercado y tuvo una idea millonaria: renunció a 70 % de su sueldo como director de Star Wars a cambio de tener los derechos de comercialización de mercancía y mantener los derechos sobre cualquier secuela de la franquicia.

Éxito Global

¿Cuánto vale Star Wars hoy en día? – 70 mil millones de dólares

¿Cuántos fans tiene? – Mil millones. Al menos. Uno de cada 4 usuarios de internet se ha declarado (o determinado a través de su historial de búsqueda) como fan de Star Wars.