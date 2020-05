Es tiempo de que se hable más con la verdad: Pepe Aguilar

“Nadie que tenga un poco de conciencia va a regresar igual después de esto (la pandemia de coronavirus)”, declaró el cantante Pepe Aguilar acerca de los días que estamos viviendo.

El cantautor habló en entrevista para Así las cosas con Carlos Loret de Mola sobre su canción "Arriba quemando el sol", la cual fue lanzada con un video que revela una faceta desconocida del artista.

Hay muchos muertos y colapsos: enfermera del IMSS

En el clip aparecen imágenes de rostros indígenas, doctores, personas con cubrebocas, protestas, líderes mundiales como el presidente Donald Trump, entre otras escenas con un trasfondo social y político.

Pepe Aguilar señaló que evita tocar temas políticos en su música, porque piensa que hay quienes dominan mejor que él esa materia; “pero llega un momento en el que todos tenemos que contribuir, en este caso lo que nos toca a nosotros, los que nos dedicamos al arte, es crear un poco de conciencia por medio de la música”, dijo para W RADIO.

“Es tiempo de que se hable más con la verdad, de que no se abuse del que más necesita, de que no se abuse de la ignorancia; no estoy hablando de México, estoy hablando del planeta entero, nuestros líderes abusan de sus poderes”; declaró el cantante respecto a las situaciones que se están presentado en estos días.

Oficial aquí la nueva entrega #DesdeLaAzotea. Gracias Francisco y Mauricio Durán 🤘🏼🤘🏼🤘🏼🇨🇱🇲🇽🇨🇱🇲🇽🇨🇱🇲🇽🇨🇱🇲🇽

-

Todos estamos conectados

-

Y Arriba Quemando El Sol!!! Disfrútala ahora aquí 👉: https://t.co/zTdG9hbwav pic.twitter.com/GjIChk84mO — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) April 29, 2020

Virus nos está ganando: jefe de terapia intensiva

El cantante de música ranchera y pop señaló que las redes sociales tienen gran relevancia en estos días pues nos permiten estar en contacto. “De esta epidemia estamos viendo lo mejor del ser humano y también lo peor; en este tipo de tragedias puedes ver muchas cosas, pero como estamos muy conectados no ya hay manera de ocultar”, aseveró.

El artista de música ranchera grabó el video "Arriba Quemando el Sol" adaptándose a los tiempos del coronavirus, pues tanto él como sus músicos grabaron desde sus casas respetando las medidas de distanciamiento social.

Desde hace un mes, Pepe Aguilar está lanzando canciones para todo el público como parte de un proyecto que se llama “Desde la azotea”.