La cronista Julen Ladrón de Guevara, quien durante varios años ha inspirado su trabajo en los mercados, tianguis y bazares, advierte que desafortunadamente la falta de conocimiento ha llevado al incumplimiento de las normas sanitarias durante esta pandemia.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco dio algunos testimonios de quienes laboran directamente en estos centros de abasto alimentario y reconocen que no se lleva a cabo la sanitización de los espacios como debe ser.

Asimismo, argumenta que ella misma ha visto cómo los propios clientes incurren en la falta de previsión, pues salen de compras sin llevar cubrebocas y hasta con mascotas.

Julen refiere que no se trata de señalar a quienes no cumplen con las medidas; pero advierte que "se molestan porque creen que no existe el coronavirus", y si llega cubierta al mercado señalan que ella detona el pánico, pero sólo en uno de cincuenta puestos hay dos personas una despachando y otra cobrando, señala que normalmente la misma persona despacha y cobra sin la mínima limpieza.

Los de los tianguis se comportan como si estuvieran en tiempos de elecciones y los gobernantes señalan que estamos haciendo bien el trabajo pero en la realidad no es así, afirma.