Creencias sobre los hombres que sabotean y rompen relaciones

Aura Medina De Wit, psicoterapeuta, instructora de meditación y autora de los libros: “¿Amor o codependencia?”, “Lo que ellos dicen de ellas”, el más reciente “Crea el espacio para el amor”.

Has tomado todo tipo de consejos “en línea”, has leído muchos libros de auto ayuda, escuchado programas, escrito listas sobre lo que sí y no aceptar de los hombres, has salido a muchas citas. Pero sigues soltera.

Quizá no seas tú el problema, quizá incluso no sean los hombres. Quizá el problema es lo que te impide conectarte con ese hombre con quien podrías tener una buena relación: creencias

La pregunta que te hago es ¿Son tus creencias falsas acerca de los hombres las que te mantienen en un círculo de rupturas de corazón interminable?

Lo que deseo decirte hoy es lo siguiente:

La mayoría de los hombres, NO son estos narcisistas tóxicos, mentirosos, infieles, o terribles comunicadores. No tienen fobia al compromiso y tampoco todos son “Players”

Seguramente te han lastimado en el pasado y por lo mismo esto es difícil de creer.

Y en palabras de Evan Marc Katz, consejero de relaciones, autor de varios cursos sobre relaciones y de artículos y entrevistas en CNN, The New York Times, Times,

Como tú, nosotros (los hombres) hemos cometido muchos errores: salir con alguien para no estar solos, porque nos atrajo físicamente- aun cuando no teníamos nada en común-, quedarnos demasiado tiempo en una relación que no funcionaba- ¡qué te digo! Estamos haciendo lo mejor que podemos.

La verdad es que la mayoría de los hombres solteros son buenas personas que están buscando lo mismo que tú: una compañera con quien compartir sus vidas.

El problema es que, debido a tu propia historia, lo que viste en casa, alrededor de ti mientras crecías, no es así como la mayoría de las mujeres vemos a los hombres, en vez de esto nos formamos suposiciones peligrosas acerca de los hombres.

O sea, si asumes cosas negativas acerca de los hombres, estás destrozando tu vida amorosa.

Entonces es tiempo de echarnos un brinco a la realidad:

Cuando has pasado por malas relaciones, una tras otra, y dolores de corazón con los hombres, es difícil de toxicarse de esas malas experiencias.

Estas malas experiencias pueden incluir:

Escuchar del hombre que te gusta que está enamorado de otra persona.

Salir con alguien, pasarla muy bien en cada salida y de pronto, nunca más saber de él

Salir exclusivamente con alguien por un tiempo y de pronto dice no estar disponible

Enamorarte de un hombre que resulta ser muy tóxico. (controlador, abusivo, narcisista).

Salir con un hombre que tiene un pasado entre sombras o problemas financieros.

Estar con alguien que nunca habla de sus sentimientos.

Recibir mensajes coquetos de alguien que nunca te pide salir en una cita de verdad.

Estas experiencias te programan para ciertas conductas de protección

Por ejemplo:

No confías cuando dice que le gustas mucho, estás esperando que pase algo desastroso.

Dudas que realmente quiera estar contigo, así que inconscientemente saboteas la relación

Exageras situaciones y/o no le das el beneficio de la duda, ante cualquier situación

Siento decirte esto. Pero te has vuelto una persona non grata para él, no eres divertida y es muy posible que la atracción que este hombre sintió por ti al inicio se haya perdido.

Esta es una forma en que tus creencias falsas acerca de los hombres pueden causarte continuas malas experiencias en tus relaciones con ellos.

Chequeo de Realidad: comparto algunos puntos tocados por Evan Marc Katz, consejero de relaciones de pareja en NY.

5 verdades acerca de los hombres que pueden choquearte:

Tiempo de abrir la mente a la posibilidad que la mayoría de los hombres NO son mentirosos, infieles, perdedores o tienen fobia al compromiso.

¿Por qué sé esto? Porque soy hombre para empezar y porque conozco muchísimos buenos hombres y sobre todo porque he escuchado la historia de muchos clientes. Y eso me muestra como las falsas suposiciones basadas en malas experiencias han arruinado sus vidas.

Pero recuerda que tú estás hablando de una muestra pequeña de la población masculina. Y por esta asumes que todos los hombres son malos o que te romperán el corazón. O que hay algo fundamentalmente mal en ti. NO todos los hombres están tan rotos.

LOS HOMBRES NO SON TAN COMPLICADOS.

Puede que asumas que los hombres son complicados porque has escuchado hombres diciendo cosas inconsistentes con sus acciones “Te llamo” y no lo hace, ese tipo de cosas.

Te dice que te ama pero que está lidiando con cosas personales, no está listo para algo serio, o necesita tiempo para procesar cosas, o que ha sido terrible en las relaciones.

Todo esto puede indicarte que tiene muchos asuntos no resueltos

Pero tú te dices que está bien, que lo que pasa es que no ha encontrado a nadie como TÚ. Y que una vez que vea lo maravilloso que son juntos, verá la luz, se enamorará y querrá establecerse contigo.

En vez de esto, a pesar de la química indudable, empieza a actuar cada vez más frío, te llama o mensajea cada vez menos, deja de invitarte a salir, y un día desaparece.

De pronto estás pidiendo consejos a tus amig@s, googleando todo lo que tenga que ver con el “dating” o relacionarse ya tarde por la noche o buscando respuestas. Te enloqueces tratando de entender que le pasa.

Pero ¿sabes qué? Estás mal gastando tu tiempo.

La verdad es que los hombres NO son tan complicados y no juegan juegos.

EL hombre que será tu novio, NO te dejará preguntándote cosas y en agonía

Cuando un hombre esté interesado en ti y quiera una relación contigo, sus acciones serán indudables y casi predecibles.

Si te está confundiendo, todo lo que significa es que él está confuso, nada más, nada menos.

Si pasas demasiado tiempo tratando de entender lo que un hombre quiere, es muy posible que cometas errores dolorosos.

No creerás lo que te diga

Asumirás que él quiere lo que tú quieres.

¿Sabes que estás haciendo? Le estás dando demasiado poder en la relación

LOS HOMBRES NO TIENEN TODO EL PODER EN LAS RELACIONES.

Tienes una creencia escondida que los hombres son los que tienen el poder en la relación. ¿por qué piensas esto?

Si has pasado mucho tiempo esperando que un hombre te envié un texto o que te invite a salir de nuevo, te sientes impotente.

Si esperas que un hombre te diga que quiere una relación exclusiva contigo y nunca lo ha hecho, te sientes impotente.

Si esperas demasiado tiempo, esperando que él se comprometa o te pida matrimonio, te sientes impotente.

Ya que los hombres son usualmente los que te invitan a salir, los que te besan primero, que te piden exclusividad o te piden matrimonio, entonces te has comprado la idea que ellos tienen todo el poder y control en las relaciones.

Y estás muy equivocada y seguramente muy frustrada también.

El hecho es que TÚ tienes todo el poder. Aunque el hombre sea quien hace los movimientos, TÚ decides lo que es aceptable y lo que no.

Puedes decir SI o puedes decir NO y esta es una excelente posición para ti.

Significa que eres TÚ – no los hombres – la que tienes TODO EL CONTROL de tu destino romántico.

El asunto engañoso es empoderarte sin recurrir a técnicas manipuladoras cuando la relación no se está moviendo en la dirección que tú quieres que vaya. Porque en cuanto tratas de controlar a un hombre para llevar la relación hacia donde quieres que vaya, NO estás empoderándote. Estás manipulando.

Como hombre te digo que no nos gusta que nos persigan de esta manera

UN HOMBRE CREA UN VÍNCULO CONTIGO POR LA FORMA EN QUE SE SIENTE CONTIGO. NO POR TU APARIENCIA FÍSICA, O EDAD O LOGROS PERSONALES.

Es obvio para ti que un hombre se sentirá muy afortunado de tenerte a su lado. Tienes todas las cualidades “correctas”. Eres inteligente, Independiente, Llena de logros

Sin embargo, cuando conoces a un hombre que te gusta, no te invita de nuevo, o se desparece poco después que dormiste con él. O se queda un rato, pero te dice que está demasiado ocupado para tener una relación. O que le importas, pero no está enamorado de ti.

“¿Cuál es el problema de los hombres?” Te preguntas.

No es acerca de un problema, puede que simplemente no están buscando las mismas cosas

Quizá tú buscas un hombre exitoso, inteligente “pies en el suelo” que te haga sentir segura y deseada.

Pero un hombre se enamora por razones diferentes que no tienen nada que ver con estas cualidades.

Hay una sola cosa que lo hará decidirse si quiere ser tu novio, y ultimadamente tu esposo si esa es la idea.

COMO SE SIENTE CONTIGO

LOS HOMBRES NO QUIEREN COMPROMETERSE, MENOS CASARSE.

Absolutamente no cierto.

Esta información no es algo que inventé, ni siquiera es opinión de algún hombre que conozco. Es tomada de un estudio fascinante realizado hace más de 10 años, por un hombre llamado John Molloy. Aunque ya paso más de una década es información que no deja de ser vigente. Es atemporal y es universal. Los investigadores entrevistaron a más de 1000 parejas, no solo casados, también aquellas que estaban por casarse. Separaron a los hombres de las mujeres y a cada uno le hicieron una serie de preguntas y entre ellas, la que nos interesa: “¿qué de esta persona te hizo querer casarte con ella?” Una y otra vez, los hombres, de todo tipo de antecedentes, respondieron:

¿Listas? Ellos se decidieron casarse con esa mujer porque ella se amaba y se valoraba a ella más de lo que amaban a sus hombres.

A LOS HOMBRES HAY QUE EDUCARLOS. SON COMO NIÑOS.

Puede que sea un poco cierto, pero lo que sí sé, dicho de manera unísona, continua y contundente por muchísimos hombres, amigos, clientes, hombres que entrevisté durante la creación de mi segundo libro “Lo que ellos dicen de ellas” es que ODIAN que la novia, la esposa se convierta en la mamá y se la pase diciéndole que hacer y cómo hacerlo.

La única forma sensata y funcional en que esto pueda resultar es que antes las cosas que a ti no te gustan, pongas límites y esto NO es tratar de cambiar a tu hombre para que haga lo que tú quieres o piensas que está bien, es simplemente poner muy claro lo que está bien y lo que no

Y piénsalo bien, porque si de plano ese hombre te molesta tanto y quieres cambiarlo en ser algo que no es, perderás tu tiempo, desgastaras la relación y muy posiblemente terminen separándose y él resintiéndote terriblemente.