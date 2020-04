Virus nos está ganando: jefe de terapia intensiva

En, “Así las Cosas con Carlos Loret de Mola” un jefe de terapia intensiva de un hospital público mexicano aseguró que el índice de rotación de camas está siendo bastante rápido debido a que los pacientes están falleciendo relativamente rápido.

Destacó que el Covid-19 ha sido mucho peor de lo que se imaginaba además de que dice que se encuentra frustrado ya que en muchos pacientes no se ha podido hacer mucho. De igual manera, confirmó que esta pandemia tomo disminuido a las instituciones y al personal de salud.

Con respecto a las cifras que entrega el gobierno federal, el jefe de terapia aseguró que México es el país de la OCD que menos pruebas ha realizado por habitante. Dijo que las cifras que se entregan no coinciden con lo que se está viviendo.

De igual manera, mencionó que el problema principal es que no se sabe qué hacer con el virus ya que no existe un protocolo ni estudios adecuados. Además, destacó que hacen falta insumos y de medicamentos para tratar a los pacientes ya que no existe ningún tipo de tratamiento efectivo.