Complicado crear una guía bioética en escenarios no éticos: Kraus

El doctor Arnoldo Kraus, afirma que es complicado crear una guía bioética en escenarios no éticos y cuando hay tantas aristas. En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que la guía ha avanzado; y tratará de dar los datos a los médicos para saber cómo actuar cuando los insumos falten.

El especialista aseguró que ante la falta de falta d recursos, excesos de demandas y prevalencia de la pobreza no es fácil hacer una guía de consejos y decir “No hay recursos suficientes para atender a todos”, es una forma de protegerse.

Dijo que junto con otros médicos directores de hospitales covid, se han percatado de que no existe en estas circunstancias la voluntad anticipaa, es decir si dar a la persona la decisión de permitir o no ser intubada, su decisión es descartada de su tratamiento.

Estamos saturados, enfermos de información, el país está muy informado y esto les debe hacer entender que el panorama es complicado, afirmó.

Sin embargo reconoce que pese a una guía no a ser fácil hacer entender a las personas porqué se atendió a uno y no a otro paciente; los hospitales ya están saturados y no hay suficiente personal capacitado para atender a los pacientes graves, dijo.

Señala y después de 7 días cuando se ha llegado a máximo atención terapéuticas y no hay avance y muy probablemente, a pesar del mayor esfuerzo terapéutico se decida que se debe facilitar la muerte de un paciente y dar menos días terribles tanto a él como a sus familiares.

Finalmente reconoció que la medicina no siempre es exacta y las preguntas no siempre tienen una respuesta precisa por lo que decidir entre ayudar a morir y permitir vivir es complicado.