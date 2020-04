Las medidas de austeridad no tienen ni pies ni cabeza: Marco Fernández

Luego de que se publicará en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el marco de la pandemia de coronavirus, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, asegura que las medidas no tienen ni pies ni cabeza.

Detalló que con el recorte al salario de los funcionarios de un 25% así como restar el derecho laboral del aguinaldo se obtendrán 3 mil 513 millones de pesos que son nada en comparación con los 622 millones de pesos que requiere para blindar sus proyectos principales como Dos Bocas, Tren Maya, etc.

Señaló que “es apenas el .57% pero como prometer no empobrece, no tenemos que estar desanimados pues se van a crear 2 millones de empleos. No sabemos cómo pero se van a crear”-

De las 104 subsecretarias desaparecerán 10 “pero prometen que no van a despedir a nadie, van a reasignarlas a otras sin que sepamos a cuáles”.

Y en la hora de las ocurrencias advierte Fernández sobre la relevancia de la iniciativa de ley para modificar la ley de responsabilidades hacendarias, que daría la facultad, en caso de emergencia a que sea la Secretaría de Hacienda la que asignen los recursos para las actividades prioritarias, sin la aprobación de la Cámara d Diputados.

Fernández señala que las medidas de emergencia deben tener un sustento, no una ocurrencia, pues las implicaciones serían pésimas noticias para los proveedores del gobierno y para los ciudadanos, pues los servidos que recibimos del gobierno federal no tendrán un mejor panorama.