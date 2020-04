BBmundo: Lo que debes saber del coronavirus en niños

Dra. Mercedes Yance Valenzuela, neumólogo Pediatra egresada del Instituto de Enfermedades Respiratorias.

Según un estudio del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades, en China se registraron casi mil niños infectados con el coronavirus, pero eso apenas representa el 2% del total de casos reportados.

De lo que se ha estudiado en China, la mayor parte de los niños analizados (94,1%) tuvo síntomas muy leves, moderados o ninguno.

A nivel mundial, las cifras por país también muestran el alcance de la enfermedad entre los niños: en Italia hasta ahora, 1.2 por ciento de los casos se encuentra entre el grupo de edad comprendido entre 0 y 18 años, y en Estados Unidos, este grupo de edad representa 5%

De los casos considerados críticos, la mayoría fue en niños de entre 0 a 5 años: 10,6% en menores a un año, y 7,3% en niños de 1 a 5 años.

Una publicación científica The New England Journal of Medicine concluyó que la infección en niños es “menos común y menos severa” comparada con la de adultos.

SIN EMBARGO, advierte que esa conclusión podría deberse a que los niños son asintomáticos o “tienen menos síntomas severos y por lo tanto, se los estudia con menor frecuencia, tendiendo a subestimar el número de niños infectados”.

La Sociedad Española de Pediatría también ha estudiado la presencia de coronavirus en niños y determina que “la importancia de los niños en la transmisión del virus sigue siendo incierta”.

Un nuevo estudio recién publicado en Journal of Public Health Management and Practice, revista que edita la Universidad de Florida, determinó que el número de niños infectados por el coronavirus es mucho mayor de lo que reflejan las actuales estadísticas sobre la enfermedad. ¡OJO! El estudio estima que por cada niño que llega a necesitar cuidados intensivos, existen otros 2,381 pequeños infectados por el virus que no están controlando las actividades.

Aunque el riesgo de enfermedad grave por Covid-19 es menor en casos pediátricos, Jason Salemi, autor principal de la investigación, dice que los hospitales deben estar preparados y tener los equipos adecuados para hacer frente a una posible afluencia de pacientes más jóvenes.

Caso Matías

Matías un paciente de 7 meses de edad

Empezó con fiebre de 38.5 grados , tos seca en accesos, falta de apetito, polipnea (respiración agitada )

Al momento de su revisión, tenía la faringe roja, tórax con polipnea y dificultad respiratoria, con oxigenación de 89%, se escuchan ruidos en su pulmón, por lo que le mandan a hacer una radiografía de tórax, biometría hemática ,química sanguínea, y la prueba PCR para COVID 19 ,

Inmediatamente se hospitalizó para iniciar tratamiento y monitorización por ser caso sospechoso de COVID con diagnóstico de Neumonía Viral.

A las 36hrs se confirma positivo por COVID19

Empezó con tratamiento

La evolución fue favorable, se controló la fiebre a las 48hrs , mejoro el patrón respiratorio a las 72hrs ,con adecuada oxigenación arriba de 93%,con buena tolerancia y aceptación de la alimentación

Al 4to día de hospitalización se le dio de alta para que continuara en casa su tratamiento y recuperación.

¿Cómo afecta el coronavirus a los niños?

Los datos que tenemos disponibles de los estudios publicados, fundamentalmente provenientes de China, es que afecta en niños en 0.8%del total de casos y además son cuadros catarrales con tos, fiebre.

Otros síntomas poco comunes son náusea, vómito o dolor abdominal, diarrea.

¿Por qué los síntomas en niños son más leves?

Los niños tienen menos receptores de ECA que los adultos.

Los receptores ECA son unos receptores que están en las células que regulan la presión arterial, principalmente en los riñones y pulmones.

Ayudan a que la presión arterial de nuestro cuerpo se mantenga normal.

Al entrar, el virus se adhiere a esos receptores y una vez dentro, el virus produce más copias suyas.

En la mayoría de los casos, los síntomas empiezan después de 5 días.

¿Niños con inmunidad?

Existe la teoría de que los niños casi no se ven afectados por el nuevo coronavirus, covid-19, porque ya están expuestos a otros cuatro coronavirus leves, que circulan todos los años y otros virus que causan el resfriado común.

Según algunos expertos, este hecho puede dar a los niños algún tipo de inmunidad fortalecida.

¿Por qué hay niños que pueden tener complicaciones graves?

La evidencia actual muestra que los niños menores de un año son más vulnerables a SARS-CoV-2, ya que en este grupo se ha reportado la mayor tasa de casos graves y críticos (10.6%), que representó el 50% de los casos críticos.

El segundo grupo con mayor tasa de casos graves y críticos fue el de 1 a 5 años (7.3%), el resto de los grupos de edad mostró menos del 5% de casos.

Es importante considerar que los niños con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad graves como inmunocomprometidos, cardipatías, enfermedades respiratorias crónicas (asma grave, fibrosis quistica,displasia broncopulmonar).

Otros factores a considerar son las circunstancias sociales.

Síntomas de alerta

Fiebre de alto grado

Dificultad respiratoria

Hiporexia(no come)

Cianosis peribucal (coloracion azulada de labios )

Mal estado general.

Tips para el cuidado de los niños

Quedarse en casa

Lavado de manos

Nutrición adecuada

Evitar contacto con personas contagiadas

Procure no tocarse boca, nariz, ojos