Fase 3 pone en riesgo capacidad de atender a todos: López Gatell

El subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell en entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco dio a conocer en qué consiste la Fase 3 de la contingencia.

Detalló que es una epidemia grave y la única manera de disminuir su gravedad es frenando los contagios quedándonos en casa por lo que se intensificarán medidas como:

+Suspensión temporal de todos los trabajos no esenciales

+Suspensión del ciclo escolar

+Suspender concentraciones en plazas públicas, restaurantes, parques, playas, todo lo que implica estar fuera de casa.

Todo ello con la intención de frenar el número acelerado de contagios pues la fase 3 pone en riesgo la capacidad de atender a todas las personas.

Y aunque la intensidad de la transmisión es diferente en cada zona del país como en la CDMX, Guadalajara, Monterrey a diferencia de los municipios rurales, la fase 3 se establece para todo el país.

Afirmó que los estados tienen a partir de ayer la obligación de dar a conocer la capacidad hospitalaria, por lo que las cifras de los 750 hospitales dedicados a la atención covid se deberán tener en una plataforma cada día antes de las 8 de la mañana, mismos que se trasladaran a la aplicación covid19mx.

A la fecha dijo seis estados no han informado su estado hospitalario, cifras que se requieren pues se contempla que entre 12 a 15 mil personas podrían llegar a terapia intensiva y hasta 70% de ellas fallezca por estar críticamente enfermos; es decir 8 mil personas en el conjunto de la epidemia.

Al respecto señaló que el Instituto tecnológico de Morelia y la Unidad Biomédica de la Semar, y tres empresas contratadas por el Insabi realizan la reparación de ventiladores.

López Gatell dijo que le preocupa la población que vive al día y al ser empujadas por la necesidad salen a las calles aún con el riesgo a contagiarse, por lo que se requieren acciones administrativas y esto no se ha logrado en zonas de alta transmisión.

Señaló a los grandes corporativos que se han negado a cerrar por no perder sus ganancias, sin pensar en el contagio.

En relación a las pruebas dijo que estas no son de utilidad clínica, pues aseguró que no se necesita conocer el resultado para tomar decisión sobre el mejor manejo de la personas y que la guía bioética no está vigente, sino en revisión.

Reiteró que debemos prepararnos para una epidemia larga, con distintas oleadas, debido a que no es sincronizada en todo el mundo, por lo que puede renacer en cualquier parte.

En octubre, dijo podría enlazarse con el tiempo de influenza por lo que coincide con los especialistas que señalan que la covid-19 solo será controlada con la vacuna.