Mitos y realidades del COVID-19 en animales

Ernesto Ávila, médico Veterinario Zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma De México, UNAM.

Los animales y el COVID19

La familia de los coronavirus es muy grande y existe desde hace ya muchos años en la naturaleza

La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA por sus siglas en inglés) dio a conocer que los EXPERTOS en enfermedades infecciosas y varias organizaciones nacionales e internacionales de salud humana y animal coinciden en que no hay evidencias hasta el momento que indiquen que las mascotas se enferman con COVID-19 o la propagan a otros animales.

Las principales autoridades sanitarias no recomiendan someter a las mascotas a pruebas de detección del COVID-19, ya que este se transmite principalmente de persona a persona.

Para perros o gatos que presentan signos de enfermedad respiratoria, la recomendación es contactar a un veterinario para la detección de los patógenos respiratorios más comunes.

Lo que debe quedar muy claro del COVID y animales de compañía

Los casos de animales que han dado positivo a COVID19, son AISLADOS y no deben ser motivo de preocupación.

NO EXISTE hasta el momento comprobación científica que perros o gatos hayan transmitido COVID 19

Se SOSPECHA de la mutación de un coronavirus en murciélago, pero hasta la fecha NO EXISTE COMPROBACIÓN alguna y además en México las especies de murciélagos son otras, los murciélagos tienen una función muy importante en la polinización, no los maltraten, su eliminación tendría un impacto muy serio en la agricultura en nuestro país.

El portal del Senasica (sistema nacional de salud animal) ha dado los lineamientos para la POSIBLE detección y su reporte.

NO USES alcohol o cloro sobre la piel de los animales, se puede irritar. No se recomienda bañar a los perros todos los días.

Las vacunas que actualmente se colocan a los perros contra el coronavirus sirven para protegerlos contra infecciones digestivas producidas por otro tipo de coronavirus (CCoV); NO TIENEN LICENCIA de protección contra el COVID-19. La vacuna canina contra coronavirus no funciona para combatir el COVID-19.

Hay mucha evidencia científica que los perros y gatos mejoran y enriquecen la vida y la salud de las personas. Los acompañan, protegen sus casas y animales de producción, y son capaces de aprender e incluso de realizar tareas extraordinarias. Adicionalmente, pueden ser de un gran apoyo psicológico para las familias, al reducir niveles de estrés y tendencias suicidas, algo de mucho apoyo en época de distanciamiento social

El abandono no es, bajo ningún concepto, una opción. Tampoco lo es el sacrificio de animales. Esta pandemia no es, ni puede llegar a usarse, bajo ningún concepto, como una justificación para alguna de esas prácticas.