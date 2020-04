No hay instrucción de investigar a EPN: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que no hay instrucción de investigar al expresidente Enrique Peña Nieto.

Tras el rastreo de cuentas del expresidente, el funcionario señaló que no hay ninguna instrucción del presidente respecto a perseguir a nadie; pero se siguen investigaciones a Rosario Robles, Juan Collado, y funcionarios relacionados con el ex secretario Gerardo Ruiz Esparza quien ha quedado eximido de cargos, pues aseguró “necesitamos seguir adelante revisando el pasado y mandar mensaje al presente de no tolerancia a la corrupción”.

Afirmó que en el caso de Luis Miranda se siguen dos investigaciones, una relacionada con concesiones hechas a la agrupación Antorcha Campesina y otra más vinculada al robo de hidrocarburos, por su relación con un par de gasolineras.

Sobre la corrupción y rapiña en almacenes del IMSS afirmó que están bajo investigación 4 personas relacionadas con los hechos, a solicitud del propio instituto y en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria.

Y aseguró que pese a la contingencia se sigue laborando desde casa con la precaución de no sacar información confidencial.