Coronavirus: Lo que debes saber de los créditos hipotecarios

Fernando Soto-Hay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, empresa líder en servicios de Asesoría Patrimonial Hipotecaria.

Ante todo, es importante entender que el mercado inmobiliario va a continuar a pesar de la crisis que vivimos por el Covid-19, las personas vamos a seguir comprando casas o departamentos. Va a haber cierto freno, pero vamos a continuar con nuestros procesos de formación de patrimonio. No entremos en pánico, ESTO ES TEMPORAL.

No se va a caer el mercado inmobiliario, no va a desaparecer, aunque sin lugar a duda se va a frenar. Vamos a seguir adelante y trabajando. Sin duda vamos a tener que trabajar más y dedicar más tiempo a los procesos de generación de nuestros negocios, pero vamos a salir fortalecidos.

¿Comprar casa en la CDMX es buena opción ahora?

La CDMX concentra alrededor de 20% del PIB nacional y tiene una demanda de vivienda importantísima, si bien hemos tenido un aumento importante en términos de valores en los últimos 10 años, de forma temporal se dará un ajuste importante porque la oferta es restringida pero la demanda es todavía más restringida. Entonces va a haber esta oportunidad de negociar los precios de forma eficiente para el comprador, ya que estamos en un mercado de compradores atípico.

Es importante saber que la CDMX invariablemente va a ser atractiva para comprar inmuebles siempre y cuando no sean elefantes blancos, es decir, inmuebles que no hacen sentido en la zona específica en donde comprarás. Por ejemplo, si compras en una zona donde las casas tienen un valor de $2.5 millones de pesos (mdp) y compras una de $7 mdp es muy probable que cuando la quieras vender no puedas porque estará fuera del mercado estándar en esa área. Por todo lo anterior, sin duda es un buen momento para hacerlo.

¿Qué nos va a pasar en estos tiempos?

Es muy probable que las personas vean su ingreso reducido y deban tomar créditos a 20 años porque les generará una mensualidad más baja ¡no es lo mejor, pero se vale!

Lo que necesitarás hacer después para mitigar los efectos de contratar el crédito hipotecario a 20 años es pagar en vez de 12 mensualidades, 14 mensualidades al año. Esos pagos adicionales te van a generar un ahorro mayor en el tiempo.

¿El precio de los inmuebles se verá afectado por la crisis actual, van a abajar o a subir?

Dependerá del tipo de inmuebles, los que están cotizados en dólares necesariamente se van a tener que ajustar a la baja. Por otro lado, hoy hay desarrolladores que tienen inventario que quieren desplazar y que están vendiendo con descuentos entre 20 y 30%. Eso es muy significativo cuando estás hablando de departamentos de $2.5 a $5 mdp.

Hoy tenemos un mercado de compradores atípico que normalmente se da cuando hay mucha vivienda y pocos compradores, hoy hay poca vivienda y menos compradores, es atípico porque quien tiene el control de la compraventa ahora realmente es el comprador, no el vendedor. En ese sentido, puedes conseguir muy buenas ofertas que vale la pena que revises. Puede valer la pena aprovechar esta circunstancia para salir y comprar con descuentos importantes.

En los momentos de crisis siempre va a haber oportunidades y estas se van a ir materializando en función de que las encontremos.

Hay que ser cautos, pero es posible continuar con tus planes de formación de patrimonio sin arriesgar tu capital

¿Qué va a pasar con el crédito que ya tengo?

La banca a través de la Asociación de Bancos de México emitió un programa de apoyo a quienes tenían un crédito vigente al 28 de marzo en que autorizaron mediante un proceso de adhesión muy sencillo diferir hasta 6 mensualidades de tu crédito sin que esto implique caer en mora, afectar tu Buró de Crédito, incurrir en intereses moratorios y otras acciones negativas

Este programa ayuda a los acreditados por un lado y por otro lado a los bancos para que precisamente los clientes no caigan en cartera vencida y esto implique generar reservas y costos adicionales que podrían afectarlos

Los bancos siguen activos pero extremando sus precauciones lo cual es una magnífica noticia para personas que están en este importante proceso patrimonial

Dependiendo de las acciones de Banco de México de bajar la tasa de referencia, los créditos se pueda ajustar marginalmente a la baja en los próximos meses, incluso a pesar de la bajada de calificación

Proceso

Es un proceso sumamente sencillo

Tienes que ingresar al portal de cada banco y seguir instrucciones muy sencillas

Te das de alta y posteriormente un representante del banco te busca para coordinar la firma de un convenio modificatorio sin letras chiquitas

Se firma en físico pero al banco sólo le mandas la fotografía firmado

Todos los bancos tienen procesos similares

El proceso NO tiene costo para el acreditado