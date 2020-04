Estamos ante dos pandemias, pobreza y coronavirus: Arnoldo Kraus

Estamos ante dos pandemias, la de pobreza y la del coronavirus y no estamos para resistir ambas, así lo afirmó el doctor Arnoldo Karus, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética.

Entrevistado en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco el especialista afirmó que ante los escasos recursos de sobrevivencia disponibles en esta pandemia es complicado para un médico decidir de acuerdo a la edad del paciente y su gravedad quién tiene o no que vivir; pues lo mismo vale la vida de uno hombre de 30 que de uno de 60.

El triage detalló Kraus, es una selección de pacientes que siempre se lleva a cabo pues no todos tienen acceso a servicios de salud, recordó que 60 millones de personas en México están sumidos en la pobreza que conlleva la enfermedad.

Señaló que la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Critica emitida por el Consejo de Salubridad General basada en el estudio del Colegio Bioético, dijo no debió ser publicada porque está incompleta y es inexacta.

Sin embargo dijo, lo hicieron para prever "la catástrofe" que se avecina, pues dijo se necesitarán médicos, enfermeras, personal de salud y no habrá capacidad suficiente y para sembrar conciencia, y no haya reclamos excesivos de quienes no puedan ser atendidos.

¿Qué se hará cuando hay solo un respirador y dos personas que lo necesitan? Son dos vidas ambas con el mismo peso e importancia es lo mismo una de 30 que una de 60 años.

La bioética se debió pensar hace unos meses, no ahora, no hemos aprendido de las otras naciones. En México se tiene más miedo a la muerte por hambre, que al covid.