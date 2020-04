¿Cómo ser líder en tiempos de coronavirus?

Arianna Huffington, fundadora y CEO de Thrive Global.

Para aquellos en posiciones de liderazgo, la crisis del coronavirus es un desafío sin precedentes. A medida que navegamos por esta nueva “normalidad” para nosotros y para nuestros seres queridos, tenemos la responsabilidad adicional de guiar a nuestras organizaciones a través de tiempos inciertos.

En tiempos de crisis, la necesidad de liderazgo se convierte en un enfoque repentino y claro, y, por la misma razón, la falta de liderazgo se vuelve imposible de perder. Nuestras decisiones no solo harán o desharán una empresa, sino que tendrán efectos directos y duraderos en la vida de las personas.

En Thrive Global, hicieron una encuesta a 5,000 estadounidenses: las personas quieren un liderazgo fuerte y una comunicación CLARA. Casi el 90% de los empleados sienten que los empleadores deben hacer más que solo implementar prohibiciones de viaje y / o políticas de trabajo desde el hogar para abordar adecuadamente los desafíos relacionados con el coronavirus.

Lo que está claro es que estamos en un punto de inflexión para los líderes. Pero enfrentar los desafíos de navegar la nueva normalidad no se trata solo de mirar hacia afuera; se trata de mirar hacia adentro. Lo que falta en nuestra conversación es cómo los líderes deben presentarse listos para liderar desde lo que es mejor, más sabio, más creativo y empático en ellos.

Si alguna vez hubo un momento exigiendo un nuevo libro de jugadas de liderazgo, este es el momento.

El primer paso es un CAMBIO DE MENTALIDAD, alejándose de la creencia equivocada de que en tiempos urgentes los líderes deben estar siempre activos y conducirse al agotamiento para enfrentar los desafíos. De hecho, lo opuesto es verdad. Cuando lo que los líderes deben hacer es administrar expertamente el status quo, esto puede funcionar. Pero en tiempos de profunda incertidumbre como esta, para que los líderes puedan ver los icebergs por delante y reconocer las oportunidades ocultas que necesitan para encontrar una manera de meterse en el ojo metafórico del huracán, ese lugar centrado de fuerza, sabiduría y paz que todos tenemos dentro de nosotros mismos. Este fue el lugar que Marco Aurelio, el emperador de Roma durante 19 años, enfrentando plagas, invasiones y traiciones, describió en su libro Meditaciones. Porque solo desde ese lugar podemos llegar a las ideas más innovadoras y creativas que exigen los tiempos. Lo que se espera de los líderes es juicio, no pura resistencia.

Estas son algunas de las ideas clave para el liderazgo en la era del coronavirus que ayudarán a los líderes a pasar de la conciencia a la acción.

Poner nuestra propia máscara de oxígeno primero: Hay una razón por la cual los asistentes de las aerolíneas siempre nos dan instrucciones de que, en caso de emergencia, podremos ayudar más a los demás si primero aseguramos nuestras propias máscaras de oxígeno. Cuando aceptamos que es la calidad, no la cantidad, de nuestras decisiones lo que realmente importa en este momento, es más fácil ver lo que está en juego en la toma de decisiones perjudicada que viene de no tomarse el tiempo para recargar. No podemos rendir al máximo si nos olvidamos de dormir, nos damos demasiado para comer bajo estrés, calmamos nuestra ansiedad e incertidumbre con el alcohol o, ¿esto suena demasiado familiar? – olvide tomarse incluso un minuto para moverse entre reuniones Zoom consecutivas.

Necesitamos contar nuestros éxitos más de lo que contamos nuestros fracasos: En tiempos sin precedentes, con altas apuestas, es común detenerse en nuestros fracasos y en nuestros errores. Es fácil escuchar lo que yo llamo el “compañero de cuarto desagradable” que vive en nuestra cabeza. En cambio, necesitamos desconectar a nuestro odioso compañero de cuarto y enfocarnos en nuestros éxitos.

Cuando todo es urgente, no se prioriza nada: En tiempos de crisis como ahora, es más importante establecer prioridades claras y preguntarnos sin descanso qué es lo más importante. Esto significa diferenciar entre la urgencia verdadera y la FALSA URGENCIA. Un filtro clave nos recuerda constantemente que “lo de siempre” ya no se aplica. Si algo era una prioridad antes de la crisis, decir que puede descartarse o presentarse porque ya no es una prioridad puede ser una de las mejores decisiones de liderazgo que podemos tomar. Los problemas deben resolverse en el nivel más bajo de la organización: En este momento hay muchas historias sobre personas que acaparan: alimentos, suministros y, por supuesto, el nuevo bitcoin del reino, papel higiénico. Para los líderes, una de las peores cosas que atesoran son las decisiones. Necesitamos auditar nuestra toma de decisiones y preguntar: ¿cuál de estas decisiones se puede tomar en una parte inferior de la organización?

La delegación es clave, pero primero tenemos que construir nuestro equipo de soporte: Las personas no siempre pueden estar activas, pero los equipos sí. Liderazgo significa resistir la “mentalidad de héroe”: la idea de que “si quiero hacerlo bien, tengo que hacerlo yo mismo”. En cambio, se trata de construir equipos fuertes y sostenibles que permitan a cada individuo la oportunidad de recargarse para ser lo mejor posible.

Modelar y practicar la franqueza compasiva: La forma en que nos comunicamos tiene que reflejar las realidades de lo que las personas están tratando. Ahora más que nunca, necesitamos conectarnos con las personas de manera personal. Esto significa registros diarios. Significa comenzar cada conversación con preguntas simples y directas, como “¿Cómo estás?” “¿Cómo está tu familia?” “¿Algún desarrollo desde ayer?” Debemos darles a las personas espacio para compartir lo que de otro modo se mantendría privado: tal vez estén teniendo problemas para obtener alimentos o entregas de recetas o se preocupen por la salud de sus padres. Antes de comenzar a hablar de negocios, debemos abrir la puerta a estas conversaciones de manera auténtica y compasiva, y mantener esa puerta abierta.

En tiempos de distanciamiento físico, conectarse con otros nunca ha sido más importante.