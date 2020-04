Jessica Joelle Alexander, escritora y periodista de Estados Unidos, experta en investigación cultural, sicología y crianza estilo danés.

Para los papás y mamás que están por cumplir 3 ó 4 semanas con los hijos en casa, la cuarentena es un reto bien especial.

Muchas familias no habían estados juntos 24/7 y además pendientes de la escuela, de la casa, de los hábitos, de los límites.

Como toda crisis, esta situación es una oportunidad y nos hemos dado cuenta que muchos niños la están disfrutando como la temporada que más tiempo han estado con sus papás. ¿Qué podemos hacer para aprovechar el encierro para darle a nuestros hijos las bases que los conviertan en seres felices? Invitamos al programa a una de las expertas mundiales en felicidad en los niños,

Libro: ¿Cómo criar niños felices?

En el libro van a encontrar cómo modicar nuestros viejos hábitos para intentar la ‘manera danesa’ de ver la vida y formar adultos plenos, tolerantes al fracaso, y con una autoestima alta.

Contexto

Dinamarca ha sido votada constantemente como uno de los países más felices del mundo durante más de 40 años.

Jessica está casada con un danés, siempre notó la naturaleza tranquila, serena y feliz de los niños daneses. Estaba convencida de que los resultados de felicidad en Dinamarca tenían algo que ver con la forma en que crían a sus hijos.

Cuando nacieron sus pequeños, Jessica descubrió que prefería el consejo de sus amigos y familiares daneses a todos los libros para padres que había leído.

Como resultado, se sintió más feliz y mucho más conectada con sus hijos.

Uno de los mayores pilares de crianza daneses que cambió su vida fue incorporar un concepto llamado hygge en su rutina familiar. Es esencialmente un momento acogedor junto con sus seres queridos.

Suena simple y directo, pero se necesita un poco de esfuerzo para que funcione. Aquí van 6 pautas a poner en práctica:

Enseñarles a jugar: el juego libre es fundamental para el desarrollo de los niños. “Si los niños siempre están luchando por conseguir algo, como buenas notas, premios, o el reconocimiento de profesores o de sus padres, no lograrán desarrollar su impulso interior. El juego puede ser usado para mejorar las habilidades de superación de adversidades, en especial las de adaptación, de resolución de problemas y de establecimiento de metas”.

Apaga la tele, crea un entorno enriquecedor, que el arte sea el aliado, deja que el niño explore el mundo exterior, combinar niños de diferentes edades, dejar que los menores se olviden de la culpa y sean libres, además de dejar que jueguen solos y evitar una intervención demasiado rápido.

Definir la autenticidad: Si enseñamos a nuestros hijos a reconocer y a aceptar sus verdaderos sentimientos, ya sean buenos o malos, y a actuar conforme a sus valores, no los derrumbarán los desafíos y los momentos difíciles de la vida. Para ello, hay que centrarse en lo que ha hecho el niño, en lugar de saturarlo con halagos, esto permite a los menores enfocarse en el trabajo, pero también les enseña a ser humildes. “Ayudar a los niños a sentir que pueden volverse expertos en algo en vez de hacerles sentir que ya lo son crea bases más sólidas”. Hay que erradicar la autodecepción, responder con honestidad, leer cuentos que abarquen todas las emociones, celebrar el proceso, el hecho de que los halagos no sean una respuesta automática, enfocarse en el esfuerzo y ser genuino, enseñar a los niños a no compararse con otros, o destacar la originalidad y autenticidad.

Utilizar la redefinición para mejorar: El adulto debe motivar al niño a ver ciertas situaciones desde distintos puntos de vista y lograr que se centre menos en los resultados o conclusiones negativas. ?”Los daneses evitan usar un lenguaje limitante o negativo y no les dicen nunca a los niños qué hacer, quiénes son o cómo sentirse en diferentes situaciones. Es importante centrarse en los aspectos positivos de cada situación. Le darás a tu hijo herramientas necesarias para lidiar con algo utilizando su originalidad”, sostienen.

Crear empatía: Fomentar la empatía en los niños desde una edad temprana ayuda a desarrollar a largo plazo mejores y más cariñosas relaciones, y sabemos que esas relaciones son fundamentales para la verdadera felicidad y el bienestar. OJO, las familias que suprimen la empatía en sus hijos los exponen a sufrir abuso físico, psicológico o sexual. Sus límites saludables se rompen y con ello su habilidad. Las familias sobreprotectoras hacen de todo para evitar conflictos y satisfacen todos los deseos de sus hijos. Estos padres a veces ocultan a sus hijos sus reacciones lógicas, irracionales o emocionales para protegerlos, y al hacer esto impiden que se desarrolle su capacidad.

Aprender a no poner ultimátums: El problema de dar a los hijos ultimátums es que se crea una lucha de poder en el que el uno gana y el otro pierde. Hay que distinguir entre el niño y el comportamiento, no culparlo, tratar de que los niños son buenos por naturaleza, además de involucrar a la pareja. “Lo que a menudo sucede es que los padres pierden en esta configuración. Podemos perder la cercanía (gobernando con miedo), podemos perder la perspectiva (escogiendo las batallas y no la guerra o las grandes líneas de la paternidad), y podemos perder el respeto (si no lo siguen). El uso de la empatía y un enfoque más basado en el respeto tiene un efecto boomerang.

Reforzar la unión y el ‘hygge’: Las investigaciones demuestran que uno de los indicadores más importantes del bienestar y de la felicidad es el tiempo de calidad que pasamos con los amigos y la familia. El ‘hygge’ es pasar tiempo junto a la familia y amigos, pero tiempo de CALIDAD. “Se busca desconectar de todo y dedicarse a estar con quien más se aprecia en un ambiente acogedor. El concepto de unión y ‘hygge’ tiene demasiadas implicaciones pero, esencialmente, es hacerte tú mismo a un lado por el beneficio de un todo. Es dejar el drama en la entrada y, sacrificar tus necesidades y deseos individuales para hacer que una reunión grupal resulte más amena.