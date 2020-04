Prefiero enojados y no muertos: Gobernador de Nuevo León

Nadie sale de casa sino es al trabajo, si las empresas están sufriendo por pagarles su sueldo deben respetar el confinamiento, prefiero enojados y no muertos, a su casa a fuerza; así lo afirmó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón quien aseguró que todas las fiestas serán suspendidas, no estamos de vacaciones ni en estado normal, es un estado de emergencia; aquí no hay eso de abrazos y besos.

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Rodríguez Calderón señaló que junto con Tamaulipas y Coahuila han conformado estrategias para salir con recursos propios de la contingencia, e incluso han pensado unir fuerzas con Texas. Esto debido a la falta de interés por el Centro de entablar diálogo con los estados de la frontera norte, pues señaló que "el centro está dormido. No hay ruptura, solo los estamos dejando atrás”, no vamos a esperar que el centro decida todo, pero no le han dado permiso al secretario de hacienda para hablar con nosotros, dijo.