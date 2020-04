Buscamos acuerdo que evite la cremación: Karla Quintana

Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, recordó que en México existen 62 mil personas desaparecidas y una crisis en materia forense.

En relación a la coyuntura de la pandemia, la ley en materia de desaparición prohíbe la cremación de cuerpos no identificados y no reclamados por sus familiares; esto obedece a que realizar esta práctica impediría la identificación de las víctimas, señaló la especialista en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco.

Quintana Osuna recordó que así lo dispone la Ley General de Víctimas y la Organización Mundial de la Salud no hace un pronunciamiento expreso en favor de esta la cremación durante la pandemia, por ello dijo, se prevé que en estos días u horas se dé un acuerdo y pronunciamiento de La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud para prohibir la cremación de cuerpos no identificados y no reclamados en muerte por covid-19.

Hay estados como Jalisco que indican que no debe ser así e incluso pretenden cremar los cuerpos no reclamados incluso los previos a la pandemia.

Y aseguró que la comisión a su cargo continua trabajando bajo los pará metros de la sana distancia.