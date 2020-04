Todo sobre la última cena

Elisa Queijeiro, maestra humanista.

LA HISTORIA

“Jesús era judío y estaba celebrando una fiesta… judía”

Esta cena se llevó a cabo el día 14 del mes de Nisán, según el calendario hebreo; hoy se recuerda el Jueves Santo. Y hay 3 elementos más muy importantes: el pan, el vino y Jesús convertido en cordero de sacrificio.

El momento en el que Jesús de Nazaret llevó a cabo la última cena se conecta directamente con la fiesta de liberación del Pueblo Hebreo, conocida como Pascua o Pesaj.

Jesús era judío y el día 14 del mes de Nisan -en ese calendario- se festejaba la Pascua.

Era una cena cargada de símbolos que hoy son parte de la misa y la liturgia (la bendición del pan y del vino)

Los judíos habían sido esclavos en Egipto 400 años, y Moisés será el encargado de liberarlos.

Antes le ruega al Faraón por mucho tiempo que los deje ir. Éste no quiere. Y entonces caen sobre Egipto 10 plagas: el agua en sangre, ranas, piojos, moscas, peste sobre el ganado, úlceras en el cuerpo, lluvia de granizo y fuego, tinieblas… y la última es la más fuerte: la muerte de los primogénitos egipcios.

El Faraón devastado los libera justamente el día 14 del mes de Nisan.

Pero antes los judíos habían marcado con “sangre de cordero” los dinteles o marcos de sus puertas. Con este acto, el ángel de la muerte, no tomaría a los niños judíos. Con sangre de cordero quedaron liberados. De ahí la importancia de los corderos para el pueblo hebreo porque en su memoria -el cordero y su sangre- quedó como una señal de la liberación, de pacto entre dios y los hombres.

Los judíos salen con prisa y con miedo (por si el faraón se arrepintiera -cosa que sí pasó) y entonces no les da tiempo de que el pan se infle, es decir no lo hacen con levadura. Como las hostias de la misa. El pan que bendice Jesús en La Última Cena es una especie de oblea porque recuerda ese pan sin levadura. Se llama Matzá

De aquí vienen los símbolos de la última cena, porque Jesús está recordando esto y era ley y costumbre para los judíos cenar juntos, bendecir el pan (que era delgado cómo hostia), el vino (que él va convertir en su sangre) y lo más importante el cambia el sacrificio del cordero. Ahora les dice que él, Jesús, será el Cordero que quita el pecado y los liberará.

Eso que parece tan extraño: “un hombre-dios que se vuelve cordero y que al morir su sangre quitará el pecado”, en realidad para los judíos era entendible, porque “ellos sacrificaban corderos” como ofrendas de Libertad

La fiesta de la pascua, se convirtió en la última cena recordándonos que la raíz de las religiones es también la de las culturas y van evolucionando de una a otra.

Al final la Pascua era libertad para el esclavo y fertilidad para la tierra. Lo que Jesús prometía era libertad de los pecados y fertilidad para una vida mejor.

¿Y EN EL ARTE? … QUIÉN, CUÁNDO, CÓMO

Los seres humanos han necesitado expresar en pintura y arte, desde siempre,

lo que es importante para ellos

Las primeras manifestaciones son de los pro-cristianos escondidos en cuevas y catacumbas. No tienen proporción, perspectiva y forma bien hecha. Pero es de enorme valor histórico

Después viene la Edad Media donde el centro del universo, pensamiento y creación es Dios. Los creadores dejan de ser artistas con sus nombres y se convierten en artesanos al servicio del Rey, del Señor Feudal y por supuesto De la Iglesia

La Última Cena la vamos a ver expresada en piezas de mosaico, dinteles, estofados, capiteles y portadas de iglesias.

OTROS SÍMBOLOS CLASICOS ANTES DE DA VINCI

JUDAS ESTÁ SEPARADO DE LOS DEMAS

LA PAN LE PONEN LA CRUZ COMO SI YA ESTUVIERA BENDECIDO

EL CALIZ

EL PAN SE COMIENZA A PINTAR, AUNQUE ESA NOCHE NO CENARON PEZ, SINO QUE SIGNIFICA La recreación de los artista de PEX=ІΧΘΥΣ, acróstico de Jesús Cristo de Dios Hijo Salvador) como uno de los primeros símbolos para referir a Cristo Una bandeja para lavar los pies

Técnica y Perspectiva: Él no inventa el punto de fuga, pero es un maestro para lograrlo:

Decide no usar la técnica tradicional que se usaba para pintar murales al fresco. Él era un inventor: usa el recién inventado óleo y al temple

Esto le permite retocar tantas veces como él quería: había días que lo hacía por horas, otros sólo iba y observaba la obra, noches donde de pronto aparecía daba dos pinceladas y se iba.

Lugar y fecha: Hecho 1495 y 1498; se encuentra en la pared sobre la que se pintó originariamente, en el refectorio (comedor) del Convento dominico de Santa Maria delle Grazie, en Milán.

Se lo encarga el duque Ludovico Sforza de Milán

Se tardó tres años. El prior desesperado se quejó con el Duque de Sforza, la repuesta de Leonardo fue: “habemos artistas que creamos más cuando no estamos trabajando; pero la realidad es que no encuentro modelo para el traidor de Iscariote -y no lo pondré a usted, su eminencia- quizás si al quisquilloso del prior”.

La calidad era insuperable, el tiempo había valido la pena, pero en menos de 3 años ya se estaba deteriorado: