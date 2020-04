Consultorio W: Coronavirus

Dr Francisco Moreno Sánchez, internista e Infectólogo del Centro Médico ABC.

El cubrebocas

OMS pide usar cubrebocas solo en lugares sin acceso a lavado de manos:

El uso excesivo de cubrebocas puede exacerbar la falta de material para la gente que más lo necesita, afirmó ayer Tedros Adhanom, director general de la OMS.

Las mascarillas por sí mismas no pueden frenar la pandemia. Los países tienen que seguir encontrando, haciendo pruebas, aislando y tratando cada caso, cada contacto. Asegura la OMS

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan usar cubrebocas como prevención

Los CDC su sumaron a la recomendación del uso de mascarillas de tela o cubrebocas caseros para “retrasar la propagación del virus”.

“Todos deben usar una cubierta facial de tela cuando tienen que salir en público”, a excepción de los menores de 2 años, y cualquier persona con problemas para respirar o que no pueda quitarse la máscara sin ayuda.

Esto no resulta una total contradicción con lo dicho por la OMS pues los CDC dicen que “la cubierta facial de tela está diseñada para proteger a otras personas en caso de que esté infectado”.

Por eso los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para la cara en lugares públicos donde otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener.

Especialistas de la UNAM también recomiendan su uso

La UNAM recomendó el uso de cubrebocas “en condiciones de aglomeración como transporte público, metro, camiones, metrobús, mercados, filas y tiendas”.

El doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, pidió a la población “utilizarlo con las precauciones debidas, sin descuidar la higiene y la etiqueta respiratoria.

La secretaria de Salud no considera necesario el uso de cubrebocas

En México, la Secretaría de Salud no recomienda el uso de cubrebocas como medida de protección para el coronavirus

Su uso únicamente se recomienda a profesionales de la salud y cuidadores de pacientes con infección respiratoria.

El mismo día en que los CDC recomendaron el uso de mascarillas de tela o cubrebocas fabricados, el subsecretario de salud Hugo López- Gatell dijo:

“No sirven las mascarillas para protegerse si soy susceptible y quiero tener una defensa contra que me caigan las partículas contagiantes de secreciones respiratorias, eso sí está claro, porque el virus entra también por los ojos, o si tengo la mascarilla y me estoy tocando la cara porque ya me dio calor o me da comezón, entonces, me estoy también llevando con las manos la posibilidad de infectar”.

Cada vez más jóvenes mueren por coronavirus, según la OMS

“Estamos viendo cada vez más jóvenes que están experimentando enfermedades graves”, dice la Dra. Maria Van Kerkhove, jefa de la unidad de enfermedades emergentes y zoonosis de la OMS.

Y, a pesar de que muchos de los jóvenes que han muerto por coronavirus tenían antecedentes, otros no presentaban patologías previas.

Todavía existen muchas incógnitas por resolver relacionadas con el coronavirus. Incluso, no se sabe con seguridad por qué a algunos individuos los afecta gravemente y a otros no.

Es un error creer que el virus únicamente afecta gravemente a las personas mayores y con antecedentes médicos.

Por ejemplo, en Corea del Sur, una de cada 6 muertes también ha sido de personas menores de 60 años.

Las pruebas PCR de Trump

El pasado 31 de marzo, el presidente Donald Trump presentó la prueba ID NOW ™ COVID-19 de la compañía Abbott Diagnostics Scarborough.

Se trata de una de reacción en cadena de polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) que si bien da resultados en un periodo corto, no puede catalogarse como “prueba rápida”.

Sin embargo, esta prueba no ha sido puesta a disposición en México ni en otros países por motivos técnicos.

El laboratorio no ha tenido ninguna aproximación con el gobierno mexicano con el propósito de ofrecer la prueba. De hecho, esta prueba no está disponible fuera de los Estados Unidos y en este momento no hay planes de ofrecerla en otros países. ¿Debería México considerar traer esta prueba? ¿Qué deberíamos hacer en México para avanzar en la detección de casos?

Soy diabético, ¿cómo puede afectarme el coronavirus?

La diabetes provoca que los pacientes presenten disminución en sus defensas, por lo que se ubican en un constante riesgo de aparición y complicación de infecciones virales y bacterianas.

Es por eso que se debe poner especial énfasis en las medidas de prevención de personas con diabetes, así como, en caso de ya haber sido diagnosticado con COVID-19, someterse a inmediata atención médica.