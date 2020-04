Hacemos todo para no despedir a nadie: Chef Edgar Nuñez

Empieza a faltar el dinero aún no asimilamos la crisis, las ventas han bajado pero estamos haciendo todo para no despedir a nadie, así lo afirmó el Chef Édgar Núñez, quien junto con sus socios gastronómicos buscan nuevas estrategias para no despedir a ninguna de las 210 personas que conforman su equipo.

Por el contrario han implementado algunas actividades que les permiten no dejar caer la actividad de otros de los microempresarios que conforman su cadena de abasto y distribución.

Por ello, Édgar asegura que a través de sus diversas unidades de negocio ha unido a otros restaurantes para llevar degustación a casa con los sabores representativos de sus socios y los propios.

Así también ha optado por regresar a la comida tradicional de las cocinas económicas y a partir del próximo miércoles en Fonda Jacinta ofrecerá comida corrida para llevar por kilo.

Otra de las iniciativas, esta de manera altruista es la donación de 100 comidas diarias a personas que lo requieran pues afirma, “hay personas en peores condiciones que nosotros”.

La interacción a través de redes sociales y la invitación a otros chefs a sumarse a la iniciativa son otras de sus apuestas para salir bien librado de la contingencia manteniendo los puestos de trabajo de su personal.