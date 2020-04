El reto de los 30 días Debayle en Casa

Claudia Torre, organizadora Profesional de Espacios Certificada.

Día 16: Es momento de seguirnos con una categoría que es todo un tema con las mujeres: los zapatos. Uno de los ejercicios más impresionantes que hacemos con los clientes de organizarte es sacar TODOS los zapatos y ponerlos juntos en hileras de #igualesconiguales para que vean cuántos tienen. Y es impactante la cara que ponen cuando los ven todos afuera, y les decimos el número total. Hasta ahora nuestro record son 219 pares, pero estoy segura que hay quien tiene muchos más. ¿Tú sabes cuántos tienes? Haz el mismo ejercicio: saca todos y ponlos juntos por categorías.

Día 17: Has estado muy activa los días pasados, y espero que tu familia haya sido parte del reto contigo y cada una de las actividades. Hoy te daré un respiro para hacer algo más tranquilo, menos físico pero de igual importancia. Agenda en tu calendario digital, y físico si es que manejas uno, todas las fechas de vencimiento de los documentos importantes, como lo es el pasaporte de cada miembro de la familia, las visas, los seguros de gastos médicos, los del coche, la fecha en que vence alguna membresía en línea, algún registro de marca o cuando se tiene que pagar de nuevo tu dominio.

Día 18: Hoy lo puedes dedicar a tu computadora. Ya pasamos por la depuración de tu e-mail, pero ahora puedes aprovechar para hacer lo mismo con las fotos y documentos digitales que tengas en la computadora o en tus discos externos. Reúne todos los USB de la casa. ¿Sabes lo que tienen dentro? Ahora tienes el tiempo de revisar cada uno y borrar o respaldar lo que necesites. Como es información digital que no ves físicamente, a veces nos cuesta comprender que ahí también podemos tener energía detenida, pendientes por sacar, proyectos por realizar y tareas por cumplir.

Día 19: Ya que estamos con toda la actitud, y poco a poco con pequeñas tareas empezamos a ver resultados en nuestra casa, es momento de agarrarnos de esa motivación y sacar algo que tal vez tienes en negación desde hace mucho tiempo: ¡organizar tus papeles! Aquí aplica la misma Metodología del O.R.D.E.N.® Ordenas todos iguales con iguales, reduces hasta quedarte con los que quieres y necesitas, les das hogar en un archivero dentro de folders colgantes, etiquetas cada categoría que te quedaste y al final sigues un Plan de Mantenimiento para que No Recaigas. El objetivo es que revises todos los papeles que llevas guardando por años y te liberes de lo que ya no te aporta a tu vida actual.

Día 20: ¡Qué gran trabajo hiciste ayer! Por fin tienes tus papeles en orden y con un sistema que te ayudará a mantenerlos así por mucho tiempo. Hoy, aprovechando que estamos pasando una crisis y lo mejor que podemos hacer es prevenir, te quiero motivar a que armes tu kit de documentos importantes en digital. Así es, el objetivo de hoy es escanear todos los pasaportes, visas, actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, facturas de coche, y demás documentos que sean irremplazables en caso de una emergencia, o si tenemos que salir corriendo en un temblor.

Día 21: ¡Por fin llegamos de nuevo al cuarto de los niños! Ya pasamos por la enriquecedora experiencia de organizar sus juguetes, y como probablemente te sigues recuperando de eso, hasta este día entras de nuevo a su cuarto pero ahora para organizar su clóset. Esta actividad, dependiendo de la edad de los niños, sería mucho más valiosa si la pudieras hacer con ellos. Saca toda la ropa

y ponla #igualesconiguales. Entre los dos revisen cada categoría y elijan las cosas que se quieren quedar y si es necesario, que se pruebe las cosas que no sabe si le quedan. Es el momento de hacer esto, ahora que hay tiempo, y puedes ir haciendo una lista de las cosas que necesita, para la próxima vez que vayan a ir de compras o les pregunten qué les regalan de cumpleaños.

Día 22: ¡Hoy es un buen día para organizar las joyas! Puedes poner música relajante como sonidos de la naturaleza, o la música que más te guste y a darte unas horas para desenredar todas las cadenitas que nunca te pones porque no tenías tiempo para hacerlo. Aprovecha para limpiar el oro y la plata, los cuales se manchan cuando están mucho tiempo guardados. Revisa toda la joyería y bisutería, revisa que no haya cosas rotas o descompuestas, y si realmente las amas, las puedes mandar a arreglar. También puedes sacar lo que definitivamente no te pones, y donarlo para que alguien le saque provecho, en lugar de ser parte de la decoración de tu cuarto. Puedes buscar cajitas lindas, o joyeros especiales, y darles hogar.

Día 23: Probablemente te duele el cuello de la tarea tan minuciosa que hiciste ayer. Por eso, la de hoy la puedes hacer acostado en tu cama o sentado en el sillón de tu sala, porque esta tarea tal vez lleves meses queriendo hacerla y por fin ¡hoy será el día! Puede que seas de las personas que tienen su WhatsApp al día, pero la mayoría con las que platico me comparte que ahora es esa app lo que los está volviendo locos por lo saturada que la tienen. Así que es momento de que hoy depures todos esos chats que ya no necesitas, de archivar los que quieres guardar, pero no tener abiertos y de salirte de los grupos que no quieres estar.

Día 24: ¿Sabías que el maquillaje también caduca? ¡Qué maravilloso que te puedas dar el día para organizarlo! Recuerda juntar todo el que tienes: en el coche, en la bolsa, en el baño, en el cuarto, y ya junto ponerlo todo #igualesconiguales. Solo así podrás ver el volumen que tienes de cada cosa, y ver si hay alguno repetido o roto. Revisa la caducidad que muchas veces se muestra con un frasco abierto y el número de meses que dura después de haberlo abierto.

Día 25: Hoy puedes sacar una tarea que no es la más sexy, pero al final, toda casa necesita de herramientas y ¡qué mejor que estén en orden! Es básico que saques todo lo que esté oxidado, para evitar accidentes, y no guardar cosas que no vayas a utilizar. Aquí es importante que organices los clavos, tornillos, cinchos, taquetes y demás cosas también #igualesconiguales.

Día 26: Las cosas de tu mascota también requieren de ti y de tu tiempo. ¿Hace cuanto que no lavas su cama o su casa? ¿Tienes ropita que también le urge lavarse? Tal vez necesita platitos nuevos, o un espacio en dónde poner todas sus cosas.

Día 27: Y, ¿qué me dices del arte de los niños? Si, esos dibujos que traen de la escuela casi todos lo días y lo pones en el refri, en los cajones de la cocina, en tu buró, y parecen que se han clonado por toda la casa. Y eso se multiplica si tienes más niños. Y dependiendo del grado escolar en el que se encuentren, esto podría apenas estar empezando o ya estar al borde del colapso. Por eso, hoy es un día ideal para juntar TODOS los trabajos, manualidades y dibujos de los niños y elegir los que realmente quieres guardar para la posteridad.

Día 28: Si te gustó el concepto de Caja de Tesoros, tú también puedes tener una. En ella puedes guardar todas esas cosas que tienen valor sentimental para ti y que no sabes en dónde más poner, y que tal vez en este momento están revueltas con cosas de uso que no tienen porque compartir espacio. Por ejemplo, la ropa de tu hijo de 9 años no tiene que tener las chambritas con la que lo sacaste del hospital, ni tampoco deben de estar en tu cajón del buró el ombligo y la pulserita de recién nacido.

Día 29: Como ayer pudo haber sido muy emocional, hoy puedes darte a la tarea de hacer algo mucho más práctico que te puede dar paz mental, y liberar espacio en tu teléfono. ¡Hoy vamos a eliminar los contactos de las personas que tienes guardadas pero NO TIENES IDEA NI QUIÉN SON! Empieza por la A y ve recorriendo cada nombre hasta la Z. En el inter, asegúrate de saber de quién se trata y si no sabes, ¡bye! A borrarlo. Si te sirve, puedes irte a ver su foto de WhatsApp y tal vez eso te de una clave de quien sea, y así saber si lo quieres guardar o no.

DÍA 30: Si tienen toda la actitud de seguir sacando todo lo que no aporta a su vida, pueden seguirse con la bodega y sacar todas las cosas que pongo a continuación, sin piedad, porque seguro ya no les sirven y solamente están ocupando espacio valioso. Cortinas, alfombras o tapetes enmohecidos, rotos o manchados. Clavos oxidados, herramientas y equipo en mal estado. Muebles rotos o apolillados sin valor de antigüedad. Mangueras, macetas y herramientas de jardín rotas o en mal estado.