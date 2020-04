Coronavirus: Soledad en compañía

Aura Medina De Wit, psicoterapeuta, instructora de meditación y autora de los libros: “¿Amor o codependencia?”, “Lo que ellos dicen de ellas”, el más reciente “Crea el espacio para el amor”.

El Coronavirus puede convertirse en una fuerte prueba de estrés para las parejas” Escribe Jennifer Senioer en su columna: “Welcome to Marriage during the Coronavirus” (NY Times).

Esto aplica también para TODA la familia ya que a diferencia de Estados Unidos somos un país donde las familias suelen vivir juntas, incluso hijos que ya son mayores de edad ,abuelos, etc.

Hice una pequeña encuesta con algunas personas acerca de cómo están manejando la relación con estas personas con quienes viven y con quienes hoy se encuentran forzad@s a compartir espacios en los cuales antes de esta crisis solo se encontraban después de los trabajos o en fines de semana. Siempre con la posibilidad de salirse si se sentían atrapados, posibilidad que hoy no está presente.

Algunos, sintiendo la presión de estar juntos a fuerza, intentan crear cierta distancia aun en espacios limitados, otros aprovechan la oportunidad para reencontrarse y conocerse de nuevo.

Un gran porcentaje de las personas que me respondieron, dijeron que les está costando mucho trabajo conectar con la otra(s) persona(s) y de este porcentaje, la mayoría son mujeres, mientras que de los hombres que respondieron, la mayoría, usando bromas y memes chistosos, me comentaron que se sienten perseguidos y obligados a utilizar este tiempo para “trabajar en la relación”.

Algunas de las quejas:

Mi pareja se ha transformado en un monstruo de control y obsesión, todo el día limpia, todo el día desinfecta, nos recuerda (a mí y a los 2 hijos adolescentes) lavarnos las manos mil veces al día, nos manda links sobre el coronavirus y los protocolos una y otra vez, entiendo su preocupación pero francamente todo esto me está volviendo loco y ha creado un ambiente de presión y enojo en todos. Y ella nos dice que no entendemos la gravedad del asunto, que no apreciamos sus esfuerzos y cuidados!!!

Mi esposo está obsesionado con este asunto del Corona Virus, no importa lo que estoy haciendo, incluso si estoy trabajando en mi computadora, me interrumpe, quiere que leamos juntos este o aquel artículo, noticia, novedad. No habla de otra cosa. Cuando empezamos a trabajar en casa, hace ya más de una semana sonaba como algo divertido y una gran oportunidad de compartir tiempo, hoy, francamente, extraño mi cuarto de soltera en casa de mis padres.

No me había dado cuenta lo preocupon que es mi esposo, después de 15 años de casados. Está tan aterrado acerca de la economía que cada día quiere sentarse a hacer cuentas. No siquiera estamos necesitando dinero aún, estamos bien, pero él me dice que me estoy evadiendo y que no quiero enfrentar la situación.. y la verdad es que no veo esa situación terrible que él ve.. va a ser un mes muy largooo!

Mi novia y yo estamos pasando días difíciles, nos mudamos juntos hace 6 meses, era perfecto porque solo nos veíamos por las noches, a veces ya muy tarde e incluso los fines de semana teníamos actividades por separado, ahora todo el tiempo nos vemos la cara, ya no tenemos temas para hablar y parece que todo gira alrededor de la gran preocupación de lo que está pasando o temas que inevitablemente nos llevan a pelear.. yo la presioné para mudarnos juntos, hoy me preguntó si no fue un error!

Estos son algunos de los comentarios de las personas con quienes estuve hablando para escribir este tema.