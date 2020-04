Martha goes global: Ecuador

CUENTAHABIENTE: Miguel Bermúdez

31 años

Optómetra

Vive en la cuidad de Riobamba, Ecuador por trabajo

Tiene 2 semanas en cuarentena

Presidente de Ecuador: Lenín Moreno

La inmensa mayoría de los contagiados están en la costera y sureña provincia de Guayas, donde se concentran más del 70% de los casos.

Indicaciones del gobierno ante el COVID19

No salir más que para lo indispensable como ir por comida,

Tener las medidas de higiene recomendadas por la OMS

Evitar contacto físico.

Al salir al mercado siempre usar cubre bocas y guantes.

El toque de queda actual inicia a las 2 pm y hasta las 5 am.

Interrupción de vuelos internacionales

Restricciones a la circulación de vehículos

El trabajo debe hacerse desde casa

Una orden casi generalizada a quedarse en casa

Si hay desobediencia la primera vez son100 usd de multa. La segunda es un salario mínimo que es poco menos de 400 usd y la tercera es cárcel.

Los únicos negocios abiertos son mercados, supermercados, farmacias y tienditas.

No hay desabasto

Si alguien tiene síntomas no debe ir a un centro de salud u hospital. Tiene que llamar a un número telefónico para asistencia médica y agendar una cita para revisión.

Los comercios

La mayoría de los comercios cerró desde el martes 17 de marzo

Las corridas de buses para ir a otras ciudades así como buses que circulan dentro de la cuidad han sido suspendidos.

El único medio de trasporte son los taxis y circulan dependiendo el día que les toque

Economía

Recomiendan consumir productos propios del país.

Respuesta militar

Según un artículo del 25 de marzo publicado por el diario ecuatoriano El Universo ,“las Fuerzas Armadas refuerzan los operativos en la frontera norte con un equipo ‘hipomóvil’ que se desplaza por diferentes sectores que limitan con territorio colombiano”.

Durante este período de emergencia por el coronavirus, la misión de este equipo montado es evitar el tráfico de personas y el contrabando que fluye a través de las 37 áreas binacionales no reconocidas, que los ejércitos de ambos países identificaron hace unas semanas.

Estas medidas pretenden blindar las fronteras y bloquear cruces no autorizados por el tiempo que dure la emergencia sanitaria.

