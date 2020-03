10 recomendaciones para las empresas frente a la crisis del coronavirus

Juan Alanís, especialista en finanzas, estrategia, mercadotecnia, comunicaciones, transformación y dirección general.

Según la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios más de 100,000 Pymes podrían cerrar sus cortinas de manera definitiva por la crisis del COVID19

Al menos 4.5 millones de Pymes están en incertidumbre, trabajarán solo al 20% de su capacidad o detendrán sus actividades por completo.

Esto ha generado pérdidas por más de 30,000 millones de pesos, que podrían extenderse hasta 250,000 millones al término de la emergencia sanitaria

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), dijo que los empresarios en la ciudad han perdido 4 millones 189 mil pesos desde que comenzaron las medidas para evitar la propagación del coronavirus.

Los sectores que han tenido más pérdidas son los centros nocturnos, bares y cantinas, que han tenido una reducción del 100 por ciento de sus ganancias; le siguen los hoteles, con el 80 por ciento y los restaurantes, con el 68 por ciento.

Otros:

Perfumería y joyas: – 53%

Autos: – 45%

Papelerías: – 35%

Ropa y calzado: – 25%

Ferreterías y tlapalerías: – 22%

Tiendas departamentales: – 21%

Abarrotes: – 4%

Formar un comité de crisis de alto nivel: Propósito, estrategia, decisiones rápidas, torre control. Debe funcionar 24/7 yo tomar decisiones en tiempo real.

Escuchar, en tiempo real, hacia dentro y hacia fuera de la empresa.

Crear escenarios, pesimista, optimista, intermedio. Qué haríamos en caso de cada uno. Hope for the best, plan for the worse.

Diseñar e implementar planes para mitigar el impacto en gente. Su salud y la de sus familiares, sus finanzas, continuidad de de su puesto. Sentido de pertenencia.

Diseñar e implementar planes para mantener la operación: Logística, sistemas, infraestructura.

Diseñar e implementar planes para mantener las finanzas a flote, en particular el flujo de efectivo. Tratar de tener acceso a seis meses de capital de trabajo. Estiamr el efecto en las finanzas a mediano plazo, estimando una caída considerable en ventas (20-50%)

Re-inventar el modelo de negocio adaptándose a lo que los clientes necesitan ahora (y pueden necesitar después de la crisis sanitaria).

Ayudar a otros.

Comunicar, comunicar, comunicar: Internamente, con clientes, proveedores, autoridades.

Mantener el optimismo, solidaridad y resiliencia que caracteriza a la sociedad mexicana.