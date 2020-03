La vacuna para la crisis: mantente enfocado

Rebeca Muñoz Cornejo, pionera como Mind Coach.

Este aislamiento nos ha provocado permanecer en un ambiente confinado pero con una mente y corazón distraído.

Una situación que debemos forzarnos para sentirnos productivos ante esta situación es MANTENERNOS ENFOCADO “INDISTRAÍBLES” (la palabra no existe pero es clara en esencia).

En un momento de crisis lo peor es distraerse, cuando hay una emergencia y la estamos atendiendo, logramos mantenernos enfocados hacia lo que queremos y no vamos postergando actividades.

Imagina una situación de emergencia que pueda pasar, un rescate, una atención a un accidente, etc. Las personas involucradas no se distraen en ese momento, TIENEN FOCO, nada los distrae. Imagina un paramédico que al estar atendiendo una emergencia le llegue un mensaje de Whatsapp y deje al paciente que está atendiendo y se ponga a contestar los mensajes. Y de ahí se siga revisando el resto de los mensajes que tiene pendientes, etc, dando a un lado al paciente que está comprometido en su situación de salud.

Por supuesto que NO tiene sentido, seguramente el paramédico seguirá enfocado a su actividad sin que nada ni nadie lo distraiga.

Lo que estamos viviendo es una situación de una crisis, el reto es que es por un tiempo largo, y la vacuna para seguir adelante es mantenernos ENFOCADOS en nuestros objetivos de vida, NO perder el foco de nuestro ritmo, prioridades y actividades básicas en tanto nos sea posible.

Si de por sí no estamos totalmente presentes en cuerpo y alma, tampoco vamos a estar presentes en lo que estamos haciendo y sobre todo provocando para un futuro, porque esta situación VA a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar, y si no pones atención ahora en lo que estás sembrando ¿qué crees que vas a cosechar cuando llegue la hora de recoger la siembra?.

La crisis va a ser mayor, desperdiciaste tiempo valioso en donde pudiste haberlo usado para ir planeando el futuro hasta donde te sea posible.

Evitemos distracciones a toda costa, sigue con tus actividades y responsabilidades, si se han modificado por la situación ES NORMAL no te apaniques, haz los cambios que necesites hacer pero con una AGENDA semanal que te vaya dando estructura que te fortalezca y mantenga en pie.

En la situación que estamos viviendo, TODO puede ser un distractor que nos lleve a procrastinar y eso nos hace sentir mal y nos hace emocionalmente tóxicos, cosa que ahora no necesitamos, necesitamos ser fuertes y seguir avanzando.

La tecnología si no la usamos de una manera responsable lo único que hace es distraernos, perder tiempo y meter miedo.

Si te sientes solo usas Facebook, si te sientes confundido vas a Google, si quieres hacer algo creativo vas a Instagram, Pinterest etc…. Y ahí es muy fácil distraerse.

Debemos hacer conciencia de qué sensación de inconformidad estamos tratando de escapar al no poder “seguir” enfocado.

“La administración del tiempo en forma correcta, es la administración del sufrimiento o dolor”

Debemos “To do list”, lo que debemos hacer, vaciarlo en una agenda semanal y apegarnos al uso del tiempo de la mejor manera, sin distracciones, trabajando hacia lo que queremos.

Si eres empleado de alguien, que tu enfoque sea en cómo puedes ser más productivo y colaborativo en estos momentos de crisis, si no siembras eso, el día de mañana pudiera ser que perdieras tu trabajo.

Si estás en casa con tus hijos, que tu enfoque sea a que ellos cumplan lo más que puedan con sus labores escolares hasta donde sea posible y a que ayuden en casa, para que el día de mañana tengas hijos más sensibles y responsables en su entorno…etc….

Que nada de distraiga de lo que quieres alcanzar, esta experiencia como decidas vivirla, será una gran experiencia de aprendizaje.