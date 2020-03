Este virus sí existe: Horacio Franco

Hay que enfrentar con valor y no con miedo la pandemia, asegura el Músico, Horacio Franco, quien se encuentra en casa recuperándose del neumonía, situación a la que lo llevó el contagio de covid-19.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, detalló cómo ocurrió su contagio durante su gira en Nueva York en donde el día 12 de marzo dio su último concierto.

El músico afirma que pudo haber sido en el metro de esa ciudad en donde se contagió ya que una señora no dejaba de toser.

A la semana de regresar de Nueva York afirma que comenzó a sentir cansancio, fiebre y mucosidad acumulada por lo que acudió al otorrinolaringólogo; quien determinó que era una infección, y a se realizó una prueba en un laboratorio particular que le indicaba negativo.

Sin embargo los síntomas se hicieron más agudos por lo que tuvo que ir a urgencias en donde dos pruebas más tarde dio positivo a coronavirus y al día siguiente fue enviado a casa para aislamiento.

Franco asegura que no se debe tener pánico ni desesperarse, no obstante pidió a los mexicanos “que no se confíen, que el confinamiento, aislamiento y sana distancia son fundamentales”.

Aseguró que “este virus sí existe, si la gente cree que es una manera de control, crean lo que quieran pero sepan que sí existe”.