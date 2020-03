Martha goes global: California

Palmira Pérez, periodista y presentadora de Noticias en Estados Unidos. Vive en California desde hace 20 años.

California

Hasta el momento hay más de 660 casos en el condado de Los Ángeles.

Pero en todo California son 2,628

Mas de mil están en el área de la bahía, donde está el Silicon Valley que es donde más orientales viven

Ya son 54 muertos en California

Más de 700 muertos en todo el país.

Indicaciones del Gobierno Covid-19

Todos los empleados no necesarios se quedan en casa

No pueden estar más de 10 reunidos

Se debe guardar la distancia de 6 pies cuando hables con alguien.

Restaurantes cerrados solo con servicio para llevar

Supermercados abiertos, en horarios más reducidos y con horarios especiales para personas mayores de 65 años

La gente que trabaja en medios de comunicación lo están haciendo algunos desde casa.

Trabajadores de la construcción sí pueden trabajar

Las ciudades han reducido servicios pero siguen recogiendo basura y arreglando las calles.

No es TOQUE DE QUEDA O “ SHELTER IN PLACE “ es STAY AT HOME

No están poniendo multas a quien camine en la calle, aún se puede caminar o circular.

Por seguridad de todos no hay que ver a nadie

Todo está cerrado, no hay a donde ir.

Todas las compras de extras son en línea

Amazon ya mando un comunicado que si están comprando cosas no urgentes tardaran el llegar un mes.

Hay mucho desempleo, pues muchas compañías no pueden solventar cerrar y seguir pagando salarios y mejor despidieron.

El gobierno está ayudando con programas de desempleo.

Se le pide a la gente cuidarse de todo, pues no es tiempo de enfermarse de otra cosa, porque nadie puede ir a los hospitales para no contagiarse de coronavirus

Las escuelas están dando computadoras a los menores para seguir el programa escolar desde casa.

Se espera que abran las escuelas hasta la primer semana de mayo.

El sentir de la gente

La gente está cooperando pero como siempre hay un sector que son rebeldes y se han volcado a los parques y las playas como si fueran vacaciones

El alcalde dos veces al día da conferencias de prensa y ya ha dicho 20 veces que es de vida o muerte

Si no se acatan las órdenes y si esto sigue tendrán que ser más estrictos como en Europa

El sector latino

Está muy afectado y con mucho miedo pues los servicios de limpieza en oficinas ha aumentado y ellos son los que trabajan ahí. Ése es un empleo que no ha parado.

Los vendedores ambulantes, que son latinos también están afectados pues no tienen donde vender sus cosas y como pagar la renta

De por sí ya había un grave problema de vivienda, mucha gente vivía hasta en sus autos por el alto costo de la renta o vivían 10 en una casa

Homeless

También está otro ángulo que son los desamparados o homeless

El condado es el que más número de gente viviendo en la calle tiene cerca de 50 mil

Muchos de ellos con problemas mentales o de adicción

Hasta el momento no se han reportado brotes del virus en ese sector pero pudiera pasar en cualquier momento, y eso sería una tragedia por la cantidad de contagios inmediatos que pudieran presentarse.

El condado está dejando a más de 1700 prisioneros fuera de la cárcel para evitar que se contagien, pero queda en vilo la seguridad de la población.

El lunes pasado un interno y 5 empleados resultaron positivos