En México no se toman en serio el distanciamiento social: Vocero UNAM

El vocero de la Universidad Nacional Autónoma de México, Baruch Díaz dijo en el espacio de "Así las Cosas" con Carlos Loret de Mola que las medidas de distanciamiento social con higiene personal han sido muy efectivas para contener la gran cantidad de contagios que se dan al inicio de la epidemia como en el caso de China, a diferencia de Italia en donde no se adoptaron las medidas de salud en el momento adecuado.

Sin emabargo dijo en México no han sido tomado con seriedad el distanciamiento, tal como lo han pedido las autoridades, así como cortar actividades sociales no necesarias, pues aseguró que el flujo de personas que se ven en la calle denotan que no se están tomando con seriedad las acciones que involucran a todos.

Por ello señaló que se espera que como adultos responsables y bajo la experiencia del H1N1se cumpla con las restricciones y las autoridades recurran a medidas más drásticas para obligar a acatarlas. Si el distanciamiento se toma en serio llevaría doce semanas más para ver una disminución de casos.

Finalmente dijo es importante salir a lo indispensable sin olvidar las medidas de sanidad, ventilación en las habitaciones y limpieza para evitar el contagio a los adultos mayores. La población es joven y los síntomas pueden ser menos, por lo que se debe tener mayor cuidado y no poner en riesgo a familiares.