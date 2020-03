Juan Manuel Oria, en esta ocasión viene a recomendarnos a Caroline Rose y su nuevo álbum Superstar.

Luego de haberse definido como una cantante de música folk y country, Caroline Rose decidió lanzar Loner en 2018, un álbum que la consolidó como una cantante de pop-rock.

En esta playlist, escuchamos canciones como “Feel The Way I Want”, “Got to Go My Own Way” y “Nothing’s Impossible”.