No son vacaciones, si no tienen a qué salir de casa no lo hagan: Dra. Wong

Es muy importante que quede claro que no son vacaciones, es una suspensión de labores no esenciales para que la gente se aísle en sus casas, para hacer un distanciamiento social y tratar que no haya tantos casos de coronavirus en poco tiempo, señaló la doctora Rosa María Wong, infectóloga Pediatra, Doctora en ciencias médicas y Jefa de la subdivisión de investigación clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, en Así el Weso.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la especialista señaló que lo que podemos aprender de otros países como Corea del Sur es que si empezamos con intervenciones tempranas podemos disminuir el crecimiento de casos, en algo llamado "aplanamiento de la curva" para tratar que no haya demasiados casos en un solo momento y vayan dándose poco a poco en un tiempo prolongado con lo que se evita que se saturen los sistemas de salud como ocurrió en Italia.

Sobre la situación en Italia, donde la mortalidad es de 7% comparado con el 3% reportado en China, señaló que esto es debido a que aunque las autoridades decretaron el aislamiento social, los jóvenes hicieron caso omiso y siguieron con su vida social normal, y fueron quienes llevaron el virus a sus casas y a las personas mayores y con factores de riesgo.