Querían que firmáramos que falleció por causas naturales: Jenny Sánchez

“En Así las Cosas con Carlos Loret de Mola”, Jenny Sánchez, familiar de uno de los fallecidos por suministro de medicamento alterado, dijo que las autoridades del Hospital Regional de Villahermosa, pidieron que firmaran un documento donde declararan que su abuelo falleció por causas naturales.

Aseguró que hasta el momento no han podido recibir el cuerpo de su abuelo por no firmar los documentos solicitados por el personal del hospital.

Sánchez también dijo que responsabilizan a los doctores y a las enfermeras del Hospital Regional de Villahermosa por no tener cuidado de no utilizar un medicamento infectado o alterado. De igual manera, mencionó que las autoridades si se han acercado para tratar de negociar una indemnización, sin embargo, no aceptan que fue el medicamento el causante del fallecimiento.