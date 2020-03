Vive Latino 2020 no se cancela por el Covid- 19

Jordi Puig, director del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, aseguró en “Así las Cosas” que en OCESA y el Foro Sol están atento a todas las medidas sanitarias, en específico del Vive Latino.

Puig explicó que ya instalaron más baños, lavamanos y gel en todos los escenarios del Vive Latino, además, están en constante comunicación con las autoridades del gobierno de México, así como la Secretaria de Salud y hasta este momento el festival continua, no hay cancelación.

Detalló que para todos los que sienten temor por el Coronavirus y que no asistirán al Festival, no se podrá rembolsar su dinero, al no existir alguna justificación de cancelación del festival.