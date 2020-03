No está bien que AMLO ignore medidas por coronavirus: Dr. Alejandro Macías

No puedo atestiguarlo pero si eso ocurre creo que no está bien, si la autoridad de Salud está emitiendo recomendaciones como no saludar de mano o beso para evitar un eventual contagio de coronavirus, tenemos qué seguirlas desde el más humilde trabajador hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el Doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional para la prevención y control de la influenza AH1N1.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar en Así el Weso, el especialista destacó que en términos generales es correcta la estrategia del gobierno federal ante la eventual llegada del coronavirus a nuestro país, sin embargo cree que tendrían qué hacerse más pruebas de laboratorio.

Explicó que esto debido a que una vez que el SARS-COV2 empieza a transmitirse de manera autóctona (es decir, entre sujetos dentro del mismo país, no de casos importados) a veces crece de manera explosiva y por eso mismo es importante detectar esos focos de contagio en comunidades para contenerlos, ya que esa es una estrategia que sin duda funciona.

El doctor Macías dejó en claro que la situación de la influenza AH1N1 y la actual del COVID-2019 no son equivalentes, empezando porque en ese caso México fue el país de origen, por lo que no considera que se haya exagerado en las medidas tomadas en ese entonces.

Finalmente, el doctor Alejandro Macías explicó que previo a la llegada del coronavirus a México no sirve tomar vitaminas o exceso de líquidos, sino que recomendó hacer ejercicio, dejar los vicios como fumar y en general estar en buena forma física.