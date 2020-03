La pregunta sobre ¿qué es ser mujer? atañe a cientos de estudios y movimientos que trasgreden todos los aspectos de la vida pública y privada de mujeres alrededor del globo. Que cómo nos vestimos, que con quién salimos, que cuánto comemos. Todo lo que siempre se nos ha dicho puesto en duda con una sola frase "Be a lady they said".