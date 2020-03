Lopez Obrador no entiende el movimiento feminista: José Antonio Crespo

“El presidente de la república no entiende el fondo del movimiento feminista”, así lo afirmó en entrevista con Carlos Loret de Mola, el politólogo José Antonio Crespo, al señalar que Andrés Manuel López Obrador ha reaccionado con soberbia y falta de empatía a los reclamos de miles de mujeres que salieron a las calles este 8 de marzo y participan en el paro nacional convocado en demanda de medidas que frenen la violencia de género.

Para el articulista de El Universal, el mandatario no puede aceptar que haya movimientos que no estén alineados con sus intereses y liderazgo, actitud que ha provocado la decepción de miles de mujeres que votaron por él pero hoy no perciben empatía ni solidaridad.

Según Crespo es muy pronto para determinar si las protestas feministas representan un punto de quiebre para el gobierno federal, aunque aceptó que la movilización ocurrida el domingo no tiene precedentes.