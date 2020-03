Pedagogía pública terminaría con feminicidios:Antropóloga de la UNAM

Martha Lamas, activista, investigadora de la UNAM y antropóloga dijo en “Así las que durante la marcha de este domingo 8 de marzo, a la que ella asistió, escucho consignas que jamás había escuchado como: “Si nosotras somos las nazis porque somos las que morimos” entre otras que le impresionaron demasiado.

Dijo que muchas de las que marcharon protestaron porque el aborto sea legal, entre muchas consignas, puedo ver la participación de algunos hombres, apoyando las protestas.

PÓDCAST | #MartaLamas: "No soltar el tema es tener acciones políticas que llevemos a nuestros espacios, establecer una agenda mínima, ¿Mañana qué voy a hacer?"

La antropóloga explicó que el clima que se vivió fue de solidaridad, de solidaridad y emoción muy fuerte, pero aseguró que lamentablemente la violencia no se acabará ni pronto ni rápido, se tiene que trabajar. Detalló que fue una marcha expositiva, pero no es clara en términos de que los se está pidiendo

“Necesitamos una pedagogía política nacional no punitivita y si preventiva, una política nacional, necesitamos que los grupos puedas entender el entretejido tan complicado de cuestiones económicas de daño psíquico, cuestión socioeconómica que se juegan en esto, porque lo que pasará es que dentro de un años habrá otra marcha en donde seguiremos diciendo que no se ha hecho nada y que siguen los feminicidios”

Detalló que le ha tocado ver que el gobierno de la Ciudad de México y de INMUJERES es que si hay una política distinta y si se están queriendo sentar la bases de otra manera, pero no será fácil, ni rápido y como transmitir eso ´para que no resulte frustrante para que sigamos luchando y sigamos saliendo a la calle y para que no simplifiquemos un problema tan complejo como el que estamos viviendo.