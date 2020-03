Erik Yarib nos habla sobre la vida y trayectoria de Andrew Weatherall

El productor y músico británico Andrew Watherall falleció a los 56 años de edad. Así lo dio a conocer su management en un comunicado de prensa que describió que en su equipo “estamos muy tristes de anunciar que Andrew Watherall, el famoso Dj y músico, falleció esta mañana en el hospital Whipps Cross de Londres, Inglaterra”.

La causa de muerte fue “una embolia pulmonar que fue tratada en el hospital, pero que, desgraciadamente, alcanzó antes a su corazón. Su muerte fue pacífica”.

Él fue reconocido por haber trabajado en remixes de artistas como Björk, Saint Etienne, My Bloody Valentine, New Order y hasta The Charlatans. Sin embargo, su mayor logro fue el haber trabajado como el productor del icónico material de Neopsicodelia Screamadelica (1991), tercer álbum de primal scream.