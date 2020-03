¿Qué me ayuda a ser una mujer imparable?

Aura Medina De Wit, psicoterapeuta, instructora de meditación y autora de los libros: “¿Amor o codependencia?”, “Lo que ellos dicen de ellas”, el más reciente “Crea el espacio para el amor”.

Gaby Pérez Islas, tanatóloga, logoterapeuta, y autora de los libros Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida. La niña a la que se le vino el mundo encima y Cónvenceme de vivir.

Anamar Orihuela, psicoterapeuta, conferencista, tallerista, escritora.

1. Auto conocimiento. Conocer mis fortalezas, mis sensibilidades, mis límites.

2. El gran sentido que encuentro en lo que hago.

3. Aprender dia a día a ponerme límites sanos en todos los aspectos de la vida.

4. Recordar cada mañana que no estoy por encima de la vida y bajar la cabeza en humildad.

5. Mi primer plegaria del dia: agradecer por todas las bendiciones que recibo día a día.

6. Equilibrar el trabajo y lo lúdico.

7. Ser agradecida y continuar la cadena de favores.

8. Saber disfrutar la vida.

9. Buen humor ( a veces medio negrito)

10. El entendimiento que todo es impermanente.

11. Saber pedir ayuda cuando la necesito

12. Involucrarme y comprometerme con mi vida.

13. La sabiduría de ” mis asuntos, tus asuntos, los asuntos de Dios”.

14. Mi gran pasión por la vida

Mujeres imparables: ¿Cómo resolver tus duelos?

Una mujer imparable no es una mujer sin freno, es la que sabe cuándo parar pero no puede ser detenida por nadie más que no sea ella.

Ser mujer es maravilloso, honro mi género y como diría Lupita Dalessio, con todas las incongruencias que nacen de mí. Es un fuerte sexo débil que de débil no tiene nada.

No se trata de competir con los hombres ni de entender el empoderamiento como “yo no necesito de nadie” al contrario, es abrazar nuestra vulnerabilidad y sumar fuerzas con quien elijamos.

Desde la Tanatologia, una mujer imparable es aquella que tiene resueltos sus duelos porque la resolución te da fuerza y dirección.

Cerrar un ciclo o un duelo te da:

una visión de futuro

unas manos abiertas para recibir lo que la vida tiene para darte y no unos puños cerrados llenos de enojo

Paz interior para soltar la angustia que da un futuro y la depresión que puede dar un pasado

Madurez y crecimiento que puedes poner al servicio de tu propio proyecto de vida

Empatía y profundidad para poner tu experiencia al servicio de otras personas

Te da la satisfacción del deber cumplido

te hace sentir que no tienes perdones pendientes ni culpas que limpiar. Tienes las cuentas ajustadas con la vida y puedes volver a sonreír.

Hay un aspecto más, una mujer imparable es la mujer que es congruente. La que dice lo que piensa, piensa lo que dice y actúa como piensa. No tiene dobleces ni medias tintas. Lo que ves es lo que hay y por eso anda muy segura por la vida.

Lo que puede detener a una mujer es la inseguridad y esa se ocasiona cuando cometes, te comparas o envidias a alguien.

Quien está preocupado por su propio proyecto de vida y trabajo no tiene tiempo de estar mirando a otros lados ni compitiendo como si la vida fuera una carrera parejera.

La mujer imparable se alegra sinceramente por el triunfo de otra mujer, no se siente intimidada por lo que consigue o tiene porque se sabe merecedora de bendiciones iguales. Confía en la generosidad y abundancia del universo y por eso baila con él en lugar de patalear y hacer berrinches.

Alguien permanentemente enojado está peleado con su ternura y con su capacidad de expresar. Necesita ser visto o vista y lo aprendió a pedir a través de su enojo.

Una mujer violentada pierde la confianza en sí misma y en el mundo. Yo diría que hasta pierde la fe y termina acostumbrándose al abuso. Esas mujeres quieren normalizar su situación, viven deprimidas y eso les parece nomás común. En cambio una mujer imparable disfruta la vida, pone límites y se sabe merecedora de innumerables sorpresas lindas. No tiene miedo, tiene fe e irradia mucha luz.

Las mujeres estamos siendo convocadas al movimiento, a romper nuestros límites, a unirnos unas con otras y generar colaboración, a sanar nuestra identidad como mujeres, a crear una nueva sociedad.

Compartan: Qué les encanta de ser mujer y qué consideran que es poderoso de ser mujer

¿Qué es ser mujer?

1.- No es solo tener un útero, vulva y senos. Ser mujer es tener contacto con los valores femeninos y su poder transformador como sanar, reparar, unir, hacer crecer, crear la vida, construir lazos, generar comunidad, gestar y dar nacimiento vida y proyectos en distintos ámbitos, ser mujer es tener la consciencia que no se trata de pelear como hombres sino de generar un impacto como mujeres en lo que hacemos.

Las mujeres necesitamos sanarnos a nosotras mismas e integrar nuestro Ying y Yang

¿Qué es lo que debemos sanar hoy las mujeres?

El dolor con nuestra madre

¿Quién quiere ser como su mamá?

¿Qué modelo de ser mujer te enseñó tu mamá?

¿qué te duele de tu madre?

El dolor de nuestra identidad Femenina

¿Ser mujer te hace sentir vulnerable?

¿Qué es ser mujer?

¿Qué es lo que más te gusta de ser mujer?

El dolor de nuestra desconfianza en los hombres

¿Respetas a los hombres?

¿Confías en ellos?

¿Qué clase de amor sientes que mereces de los hombres?

El dolor de nuestra sexualidad corrompida

Somos las hijas de Eva

Mujer objeto, mujer florero, mujer que no es sexual

Sexualidad violenta

El dolor de una maternidad reprimida

No todas tenemos vocación de mamás

Hay mamás que no están educando

Hay una desvinculación con la maternidad